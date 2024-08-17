Γάζα: Νέο σχέδιο συμφωνίας για εκεχειρία - «Αψιμαχία» Ισραήλ – Γαλλίας σχετικά με «επίθεση στο Ιράν»

Είναι πιο «κοντά», ή μήπως πιο μακριά από ποτέ, η συμφωνία για την εκεχειρία στη Γάζα; Αυτό φαίνεται πως είναι το ερώτημα της διεθνούς κοινότητας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν χθες, Παρασκευή, έπειτα από δύο ημέρες διαπραγματεύσεων στην Ντόχα, μια τροποποιημένη πρόταση συμφωνίας για μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όμως η Χαμάς απέρριψε αμέσως τους «νέους όρους» που υποστήριξε πως θέτει το Ισραήλ, ενώ εντείνεται η διπλωματική πίεση με στόχο να αποφευχθεί μια περιφερειακή στρατιωτική κλιμάκωση.

Οι μεσολαβητές -Ηνωμένες Πολιτείες, Κατάρ και Αίγυπτος- ανακοίνωσαν την επανάληψη των συνομιλιών την ερχόμενη εβδομάδα στο Κάιρο, μετά την παρουσίαση χθες, Παρασκευή, στην Ντόχα ενός νέου συμβιβασμού για την εφαρμογή μιας συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Η συμφωνία «ποτέ δεν ήταν τόσο κοντά», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος συνομίλησε με τους ηγέτες της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε επίσης όλα τα μέρη να μην «υπονομεύουν» τις διαπραγματεύσεις. «Πιστεύω ότι έχουμε μια ευκαιρία», επέμεινε ο Μπάιντεν απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους και δηλώνοντας «αισιόδοξος».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν, πρόκειται να μεταβεί σήμερα στο Ισραήλ για να επιδιώξει «να συνάψει μια συμφωνία» στη βάση της νέας πρότασης, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιμπάρτμεντ. Όμως δύο στελέχη της Χαμάς δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η οργάνωσή τους απορρίπτει τους «νέους όρους» του Ισραήλ.

Στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, ο πόλεμος, που ξέσπασε με τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, δεν γνωρίζει ανάπαυλα και οι βιαιότητες συνεχίζονται στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου μια φονική επίθεση, που διαπράχθηκε από εβραίους εποίκους, έχει προκαλέσει σάλο.

Έπειτα από πάνω από δέκα μήνες σύγκρουσης, οι διπλωματικές προσπάθειες έχουν επίσης στόχο να αποφευχθεί μια απάντηση του Ιράν και των συμμάχων του, μεταξύ των οποίων η Χεζμπολάχ, στη δολοφονία, που αποδίδεται στο Ισραήλ, του αρχηγού της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, στις 31 Ιουλίου στην Τεχεράνη, και στο θάνατο, την προηγουμένη, του στρατιωτικού αρχηγού του ισλαμιστικού λιβανικού κινήματος από ισραηλινό πλήγμα κοντά στη Βηρυτό.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάλεσε τους μεσολαβητές να «ασκήσουν πίεση» στη Χαμάς, ενώ ο Ιορδανός υπουργός Εξωτερικών Αϊμάν Σαφάντι ζήτησε το αντίθετο στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας του με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, μια «άμεση και αποτελεσματική πίεση» στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

I hosted my colleagues, the French FM @steph_sejourne and the British Foreign secretary @DavidLammy, in Jerusalem today for an urgent visit amidst Iran's threats to attack Israel.



I thanked them for their support of Israel and made it clear that the right way to deter Iran and… pic.twitter.com/2bDs1B8LRU — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 16, 2024

«Αψιμαχία» ΥΠΕΞ Ισραήλ – Γαλλίας σχετικά με μια «επίθεση στο Ιράν»

Υποδεχόμενος στην Ιερουσαλήμ τους ομολόγους του της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι και της Γαλλίας Στεφάν Σεζουρνέ, ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατς υποστήριξε πως περιμένει από τους συμμάχους του «να ενωθούν με το Ισραήλ» για να «επιτεθούν στο Ιράν», αν η Τεχεράνη επιτεθεί στη χώρα του.

Ο Σεζουρνέ χαρακτήρισε «απρεπές να γίνεται λόγος για απάντηση (...) ακόμα και αμυντική» την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες.

Το Ιράν θα υποστεί «κατακλυσμιαίες» συνέπειες σε περίπτωση που επιτεθεί στο Ισράηλ, προειδοποίησε από την πελυρά του υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος.

Στο Λίβανο, η Χεζμπολάχ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο -την αυθεντικότητα του οποίου δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει το Γαλλικό Πρακτορείο- που δείχνει μέλη της να μετακινούνται μέσα σε μεγάλες σήραγγες, όπου φορτηγά μοιάζει να μεταφέρουν μεγάλους πυραύλους. Σε μια εικόνα, ένας εκτοξευτήρας πυραύλων στρέφεται προς τον ουρανό μέσα από μια καταπακτή.

Στην Ντόχα, η Χαμάς δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις, στις οποίες πήραν μέρος μαζί με τους μεσολαβητές οι επικεφαλης των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όμως ενημερώνεται γι' αυτές.



Μεταξύ των «νέων όρων» που θέτει το Ισραήλ και απορρίπτει η Χαμάς, ένας από τους αξιωματούχους της παλαιστινιακής οργάνωσης ανέφερε τη «διατήρηση ισραηλινών στρατευμάτων» κατά μήκος των συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο, καθώς και «ένα δικαίωμα βέτο» στην απελευθέρωση ορισμένων παλαιστίνιων κρατουμένων.

Οι συνομιλίες βασίζονται σε ένα σχέδιο που ανακοινώθηκε από τον Τζο Μπάιντεν στις 31 Μαΐου και προβλέπει σε πρώτη φάση μια εκεχειρία έξι εβδομάδων στη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθεί αποχώρηση των Ισραηλινών από πυκονκατοικημένες ζώνες της Γάζας και θα απελευθερωθούν ισραηλινοί όμηροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων.

Δέκα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Ζαουάιντα στο κέντρο της λωρίδας της Γάζας, μετέδωσε σήμερα το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

