Τραγικό θάνατο βρήκαν σήμερα τρεις κολυμβητές σε ακτές της νότιας Οδησσού στην Ουκρανία, οι οποίοι σκοτώθηκαν από «μη εκραγέντα αντικείμενα» (νάρκες).

Οι άνθρωποι είχαν πάει για μπάνιο σε δύο παραλίες, όπου το κολύμπι είχε απαγορευτεί.

Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι ένας δημοφιλής καλοκαιρινός προορισμός, αλλά οι αρχές έχουν επιστήσει την προσοχή των κολυμβητών, καθώς από την εισβολή της Ρωσίας υπάρχουν διάσπαρτες νάρκες κοντά στην ακτή.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Κίπερ δήλωσε ότι ένας άντρας σκοτώθηκε στο Καρολίνο-Μπουχάζ, ενώ ένας άλλος άντρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν κοντά στον αγροτικό οικισμό Ζατόκα.

«Όλοι τους ανατινάχτηκαν από εκρηκτικές συσκευές, ενώ κολυμπούσαν σε απαγορευμένες περιοχές», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, ο κυβερνήτης.

«Αυτά τα περιστατικά αποδεικνύουν ότι η παραμονή σε θαλάσσια ύδατα που δεν έχουν ελεγχθεί, είναι θανάσιμα επικίνδυνη!!!» τόνισε

Ο Κίπερ δήλωσε ότι 32 περιοχές έχουν ανακηρυχθεί ασφαλείς για την κολύμβηση, ενώ 30 από αυτές βρίσκονται στην πόλη της Οδησσού.

Πηγή: skai.gr

