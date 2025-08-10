Ευρώπη και Κίεβο κατέθεσαν κοινή αντιπρόταση στο σχέδιο Πούτιν για την Ουκρανία

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και η Ουκρανία απάντησαν στο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός του Βλαντιμίρ Πούτιν με μια αντιπρόταση που, όπως λένε, πρέπει να αποτελέσει το πλαίσιο στις συνομιλίες μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν την ερχόμενη Παρασκευή στην Αλάσκα, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συνομιλίες, τους οποίους επικαλείται η Wall Street Journal.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο απορρίπτει τη ρωσική πρόταση για παράδοση τμημάτων της περιοχής του Ντονέτσκ που ελέγχονται από την Ουκρανία με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός. Η ευρωπαϊκή πρόταση υποβλήθηκε σε συνάντηση με κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους στην Αγγλία το Σάββατο.

Η συνάντηση ήταν εποικοδομητική, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σάββατο το βράδυ. «Ακούγονται τα επιχειρήματά μας. Λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι» δήλωσε.

«Είναι σημαντικό η Αμερική να έχει την αποφασιστικότητα και την ικανότητα να τερματίσει τον πόλεμο και χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να σταματήσει τις δολοφονίες», πρόσθεσε.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι κατά τις συναντήσεις σημειώθηκε πρόοδος στην κατεύθυνση του στόχου του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ευρωπαίος συμμετέχων δήλωσε ότι η αμερικανική πλευρά αντέδρασε θετικά στο ευρωπαϊκό σχέδιο.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας, καθώς και η Ουκρανία, έσπευσαν να απαντήσουν στην ειρηνευτική πρόταση που προέκυψε από τη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας μεταξύ του Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στο Κρεμλίνο. Μετά από αυτές τις συνομιλίες, ο Τραμπ δεν προχώρησε στην επιβολή δευτερογενών κυρώσεων στη Ρωσία όπως είχε απειλήσει και συμφώνησε σε μια σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.

Η Ευρώπη θέλει να χαράξει κοινή κόκκινη γραμμή από κοινού με την Ουκρανία, η οποία, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, πρέπει να ισχύει σε οποιαδήποτε πιθανή διαπραγμάτευση με τη Ρωσία.

Τι περιλαμβάνει η ευρωπαϊκή πρόταση

Η ευρωπαϊκή πρόταση περιλαμβάνει την απαίτηση να ισχύσει κατάπαυση του πυρός πριν από οποιοδήποτε άλλο βήμα. Επίσης, αναφέρει ότι οποιαδήποτε ανταλλαγή εδαφών πρέπει να είναι αμοιβαία. Δηλαδή, εάν η Ουκρανία αποσυρθεί από ορισμένες περιοχές, τότε η Ρωσία πρέπει να αποχωρήσει από άλλες.

Καθοριστικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πρότασης, η οποία παρουσιάστηκε στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον απεσταλμένο του Τραμπ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ και τον Στιβ Γουίτκοφ, είναι ότι οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση από το Κίεβο πρέπει να συνοδεύεται από ακλόνητες εγγυήσεις ασφαλείας, που περιλαμβάνουν ακόμη και την πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, τηλεφώνησε στον Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα του Σαββάτου για να του παρουσιάσει την ευρωπαϊκή πρόταση.

«Η Ευρώπη στέκεται ενωμένη με την Ουκρανία» έγραψε ο Στουμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τον πρόεδρο Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η συνάντηση ήταν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, πρόσθεσε.

«Μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός θα εξυπηρετούσε μόνο τους Ρώσους, εδραιώνοντας τις κατακτήσεις τους και περιορίζοντας τις πιθανότητες της Ουκρανίας να αντεπιτεθεί» δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας σε μήνυμα προς τους Ευρωπαίους αξιωματούχους μετά τη συνάντηση.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο συντάχθηκε και παρουσιάστηκε στην αμερικανική πλευρά από τους επικεφαλής βοηθούς των Ευρωπαίων ηγετών, σημειώνει η WSJ. Ο Βανς ήταν παρών στη συνάντηση, ενώ οι περισσότεροι άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι παρακολούθησαν μέσω βιντεοκλήσης.

Η συνάντηση στο Κρεμλίνο

Σύμφωνα με αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για την πρόταση που υπέβαλε ο Γουίτκοφ μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι θα συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα την παράδοση από την Ουκρανία περίπου του ενός τρίτου της ανατολικής περιοχής του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει το Κίεβο. Αντίστοιχα η Ρωσία θα σταματούσε τις επιθέσεις σε Ζαπορίζια και Χερσώνα, τις οποίες διεκδικεί επίσης ως δικές της.

Αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για τη συνάντηση της Τετάρτης στο Κρεμλίνο, σχολίασαν ότι ο Πούτιν δεν επανέλαβε την αρχική, πιο σκληρή του θέση: ότι η Ουκρανία πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί και η κυβέρνησή της να αντικατασταθεί, και ότι Χερσώνα και Ζαπορίζια, οι πρωτεύουσες των οποίων ελέγχονται από την Ουκρανία, θα πρέπει να παραχωρηθούν στη Ρωσία. Ο Πούτιν προσάρτησε αυτές τις τρεις περιοχές και μια τέταρτη, το Λουχάνσκ, το οποίο είναι σχεδόν πλήρως κατεχόμενο από τη Μόσχα, μετά τα δημοψηφίσματα το 2022.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν το Σάββατο ότι εάν η Ουκρανία παραδώσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονέτσκ, η Ρωσία θα πρέπει να αποσυρθεί από τα κατεχόμενα μέρη της Ζαπορίζια και της Χερσώνας στο νότο.

Το σχέδιο σόκαρε τον Ζελένσκι, ο οποίος δεν έχει προσκληθεί στην Αλάσκα, και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Το περιέγραψε, μετά τη συνομιλία του Σαββάτου με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, ως «ένα σχέδιο που θα κατευθύνει τα πάντα στη συζήτηση του αδύνατου» και είπε ότι η Ουκρανία δεν θα έδινε τη γη της σε κανέναν.

Ανώτερος σύμβουλος Ευρωπαίου ηγέτη χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός πως ο Πούτιν κατάφερε να αποτρέψει τα τιμωρητικά μέτρα που είχε προγραμματίσει ο Τραμπ, τα οποία θα έβλαπταν σοβαρά την πολεμική οικονομία της Ρωσίας και θα μείωναν την ικανότητά της να κλιμακώσει την εισβολή της στην Ουκρανία. Ο Πούτιν έδειξε πόσο ευάλωτος ήταν στην πίεση των ΗΠΑ και ο Τραμπ πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα δεν θα έχει μεγάλη αξία χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων ηγετών, δήλωσε άλλος ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση έρχεται μετά από μια εβδομάδα διπλωματικής φρενίτιδας που πυροδοτήθηκε από την πρόταση του Πούτιν στον Γουίτκοφ. Ώρες μετά τη συνάντηση των δύο ανδρών στο Κρεμλίνο, ο Τραμπ κάλεσε κάποιους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι σε τηλεφωνική επικοινωνία για να τους ενημερώσει σχετικά με την πρόταση.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η Ρωσία θα ήταν έτοιμη να αποσυρθεί από Ζαπορίζια και Χερσώνα με αντάλλαγμα τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους από τρεις χώρες.

Ωστόσο, ο Γουίτκοφ απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό την επόμενη μέρα σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους συμβούλους των Ευρωπαίων ηγετών, υπονοώντας ότι η Ρωσία θα αποσυρθεί και θα παγώσει την πρώτη γραμμή του μετώπου.

Την Παρασκευή, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι απαίτησαν μια τρίτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γουίτκοφ για να διευκρινιστεί η σύγχυση σχετικά με το τι είχε προτείνει ο Πούτιν. Σε αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Γουίτκοφ είπε ότι η μόνη προσφορά στο τραπέζι ήταν η Ουκρανία να αποσυρθεί μονομερώς από το Ντονέτσκ με αντάλλαγμα μια κατάπαυση του πυρός. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε τόσο από τον Ζελένσκι όσο και από Ευρωπαίους αξιωματούχους που συμμετείχαν στις συνομιλίες.

Στη συνάντησή τους με τον Βανς, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επανέλαβαν ότι το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να συζητηθεί χωρίς την Ουκρανία. Ό,τι και να συμβεί στην Ουάσινγκτον, η Ευρώπη θα συνεχίσει να παρέχει στην Ουκρανία όπλα και κεφάλαια, δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

