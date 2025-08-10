Ο Μερτς καθησυχάζει το Ισραήλ: Αμετάβλητες οι βασικές αρχές της γερμανικής πολιτικής

«Οι βασικές αρχές της πολιτικής της Γερμανίας για το Ισραήλ θα παραμείνουν αμετάβλητες», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής του γραφείου του καγκελαρίου Τόρστεν Φράι, απαντώντας στην κριτική κυρίως από το εσωτερικό της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) για την απόφαση του Φρίντριχ Μερτς να περιορίσει τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ.

«Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι βασικές αρχές της πολιτικής μας για το Ισραήλ θα παραμείνουν αμετάβλητες. Η Γερμανία εξακολουθεί να υποστηρίζει το Ισραήλ σε όλα όσα είναι απαραίτητα για την υπεράσπιση της ύπαρξης και της ασφάλειάς του», δήλωσε ο κ. Φράι στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa και εξήγησε ότι η αναστολή ορισμένων εξαγωγών αφορά μόνο εξοπλιστικά συστήματα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Λωρίδα της Γάζας.

«Πρόκειται για μια καλά μελετημένη και σαφή απάντηση στην ανακοίνωση του Ισραήλ ότι θα επεκτείνει τη στρατιωτική του επιχείρηση και θα καταλάβει την πόλη της Γάζας», διευκρίνισε, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση κατάληψης της Γάζας, θα υπάρξει πιθανότατα εκ νέου υψηλός αριθμός νεκρών μεταξύ των αμάχων. «Η απαγόρευση ωστόσο δεν επηρεάζει εξοπλισμό ο οποίος είναι απαραίτητος για την άμυνα του Ισραήλ», τόνισε ο στενός συνεργάτης του κ. Μερτς.

Σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD για το ίδιο θέμα, ο Τόρστεν Φράι, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τον «αιφνιδιασμό» εκ μέρους του Φρίντριχ Μερτς, εξήγησε επίσης ότι «ο καγκελάριος, ως επικεφαλής της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, πρέπει φυσικά να είναι σε θέση να αντιδράσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ειδικά όταν οι αποφάσεις του συνάδουν με την προηγούμενη γερμανική πολιτική, όπως ακριβώς συμβαίνει και τώρα».

Προηγουμένως, στελέχη της συγκυβερνώσας Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) είχαν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους τόσο για την ουσία της απόφασης του καγκελάριου όσο και για το γεγονός ότι δεν είχε προηγηθεί εσωτερική διαβούλευση, ενώ ακόμη και στελέχη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) τάχθηκαν κατά της «αλλαγής» πολιτικής.

Ο αρμόδιος του CDU για την πολιτική ασφάλειας Ρόντερικ Κιζεβέτερ σχολίασε μέσω X ότι η Γερμανία «υποκλίθηκε στο αντισημιτικό πλήθος του δρόμου και στον ανηλεή πόλεμο προπαγάνδας της Χαμάς», προειδοποιώντας ότι το Βερολίνο χάνει έτσι την αξιοπιστία του, ενώ ο εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούργκεν Χαρντ υποστήριξε ότι «τουλάχιστον η επικοινωνία της απόφασης και των κινήτρων εκ μέρους της καγκελαρίας θα μπορούσε να ήταν καλύτερη».

Έντονη όμως ήταν η αντίδραση και εκ μέρους των Εβραίων της Γερμανίας, με τον πρόεδρο της του Κεντρικού Εβραϊκού Συμβουλίου Γιόζεφ Σούστερ να κάνει λόγο για «απογοητευτική» απόφαση, η οποία «έρχεται σε αντίθεση με όλες τις διαβεβαιώσεις περί αλληλεγγύης και με τις υποσχέσεις που έχει δώσει ο καγκελάριος από την ανάληψη των καθηκόντων του» και να ζητά «διόρθωση της πορείας της γερμανικής κυβέρνησης το συντομότερο δυνατό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.