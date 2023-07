Ουκρανία: Τουλάχιστον εννέα οι τραυματίες από τη ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο - Βίντεο

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη χθεσινή πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στην πόλη Ντνίπρο της ανατολικής Ουκρανίας, όπου επλήγησαν μια πολυκατοικία και ένα κτίριο των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

«Επί του παρόντος, γνωρίζουμε για εννέα τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών», ανέφερε ο Σερχίι Κρουκ επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ιχόρ Κλιμένκο έκανε λόγο για τρεις τραυματίες.

«Οι ρωσικοί πύραυλοι σκόρπισαν για ακόμη μια φορά τον τρόμο», σχολίασε στο Telegram ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποσχόμενος ότι η Ρωσία θα λογοδοτήσει και θα τιμωρηθεί.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής στο πολυώροφο κτιριακό συγκρότημα.

Η χθεσινοβραδινή επίθεση στην πόλη Ντνίπρο σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε πως αναχαίτισε δύο ουκρανικούς πυραύλους πάνω από τη νοτιοδυτική Ρωσία. Θραύσματα ενός εξ αυτών έπεσαν στην πόλη Ταγκανρόγκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα 16 άνθρωποι να τραυματιστούν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη του Ροστόφ.

«Οι Ρώσοι τρομοκράτες έπληξαν ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών», έγραψε από πλευράς του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο. Λίγο νωρίτερα, την ίδια πληροφορία μετέφερε και ένας Ουκρανός βουλευτής, ο Αλεξάντρ Μπακούμοφ, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για ένα μεγάλο συγκρότημα όπου πριν από τον πόλεμο ζούσαν περίπου 1.000 άνθρωποι.

