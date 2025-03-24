Η Κίνα διαψεύδει ότι θα στείλει ειρηνευτικά στρατεύματα στην Ουκρανία

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε τη Δευτέρα δημοσιεύματα ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια πιθανή ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία, της οποίας θα ηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Θα ήθελα να τονίσω ότι τα εν λόγω δημοσιεύματα είναι εντελώς αναληθή και η θέση της Κίνας για την κρίση στην Ουκρανία είναι συνεπής και σαφής», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκουό Τζιακούαν απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το θέμα.

Η Κίνα ισχυρίζεται ότι διατηρεί ουδέτερη στάση όσον αφορά τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ωστόσο διατηρεί στενούς οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς με τη Μόσχα ενώ παρέχει και αγαθά διπλής χρήσης, όπως εξοπλισμό θωράκιση στρατιωτών ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Welt, η οποία ανέφερε αρχικά την πληροφορία το Σάββατο, ανώνυμες «διπλωματικές πηγές» των Βρυξελλών σημείωσαν ότι η συμμετοχή της Κίνας «θα μπορούσε ενδεχομένως να καταστεί πιο αποδεκτές από τη Ρωσία τις ειρηνευτικές δυνάμεις στην Ουκρανία».

Παρότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρα Πούτιν έχει απορρίψει εντελώς την παρουσία στρατευμάτων από χώρες του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, η συμμετοχή του Πεκίνου στην αποστολή θα μπορούσε να συμβάλλει για μια επιτυχή ειρηνευτική προσπάθεια.

Η ειρηνευτική αποστολή που προωθείται από τη «συμμαχία των πρόθυμων» αποτελεί μια πρωτοβουλία της Βρετανίας και της Γαλλίας που έχει στόχο να ενώσει τις συμμαχικές κυβερνήσεις της Ευρώπης για την προστασία της Ουκρανίας μετά την επίτευξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο Καναδάς και η Τουρκία θα μπορούσαν επίσης να συμμετάσχουν.



