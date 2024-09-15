Τουλάχιστον 28 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό που έπληξε πολυώροφο κτίριο στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, είπαν τοπικοί αξιωματούχοι.

"Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών", έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης Ολεχ Σινιεχούμποφ.

Ο ίδιος είπε ότι καταστράφηκαν ακόμη πολιτικές υποδομές.

Το Χάρκοβο, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας και βασικό βιομηχανικό κέντρο, βρίσκεται κοντά στο σύνορο με τη Ρωσία και είναι διαρκώς στο στόχαστρο ρωσικών πληγμάτων με βόμβες, πυραύλους ή μη επανδρωμένα.

