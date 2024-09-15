O υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, αποκάλυψε ότι το Ιράν έχει παραδώσει βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία, τους οποίους αναμένει ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα χρησιμοποιήσουν εναντίον της Ουκρανίας μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται από πολλούς αναλυτές είναι τι επιδιώκει το Ιράν να κερδίσει η Τεχεράνη από την εξάρτηση της Μόσχας πρώτα με τα drones και τώρα με τους βαλλιστικούς πυραύλους.

Ενδεχομένως, όπως εξηγούν, μια μεγάλη ανησυχία της Τεχεράνης μπορεί να είναι ότι η Ρωσία θα χάσει τον πόλεμο με την Ουκρανία, επιτρέποντας έτσι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους δυτικούς συμμάχους της να επικεντρωθούν στο Ιράν.

Παράλληλα, η στάση αυτή είναι σύμφωνη με τον τρόπο τον οποίο το Ιράν έχει μέχρι σήμερα αντιπαρατεθεί με τους αντιπάλους του μέσω πληρεξούσιων παρά να προβεί το ίδιο σε απευθείας επιθέσεις.

Παράλληλα, σε μία τελευταία εξέλιξη, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, οι ΗΠΑ και η Βρετανία ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι η Ρωσία μοιράζεται με το Ιράν μυστικές πληροφορίες και τεχνολογία που θα μπορούσαν να το φέρουν πιο κοντά στη δυνατότητα κατασκευής πυρηνικών όπλων, με αντάλλαγμα η Τεχεράνη να παράσχει στη Μόσχα βαλλιστικούς πυραύλους για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο έχει αυξήσει τη συνεργασία του με το Ιράν τους τελευταίους μήνες βοηθώντας το να αποκτήσει ατομικά όπλα, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η εξέλιξη συζητήθηκε από Αμερικανούς και Βρετανούς αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, όταν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο. Και οι δύο ηγέτες περιέγραψαν την εξέλιξη ως ανησυχητική και ως ενίσχυση των στρατιωτικών δεσμών Ρωσίας και Ιράν.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν εξακολουθεί να ανησυχεί βαθιά για τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου. Ο Μπάιντεν έχει καταστήσει σαφές ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα για να αποτρέψουν οποιαδήποτε πυρηνική κλιμάκωση από το Ιράν, δήλωσε ο εκπρόσωπος το Σάββατο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας και η πρεσβεία του Ιράν στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας στη Βιέννη δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 καταδίκασε «τις εξαγωγές του Ιράν και την προμήθεια ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από τη Ρωσία» σε κοινή δήλωση το Σάββατο, αποκαλώντας την περαιτέρω κλιμάκωση της ιρανικής στρατιωτικής υποστήριξης στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και απαιτώντας να σταματήσει αμέσως.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ανέφερε κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης επίσκεψης στο Λονδίνο ότι η Ρωσία ανταλλάσσει πυρηνική τεχνολογία με την Τεχεράνη, λέγοντας ότι η Μόσχα έλαβε ένα φορτίο με τους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους Fath-360.

«Από την πλευρά της, η Ρωσία μοιράζεται την τεχνολογία που αναζητά το Ιράν συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, καθώς και ορισμένων διαστημικών πληροφοριών», είπε ο Μπλίνκεν.

Ο Μπλίνκεν και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι συμφώνησαν κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο Λονδίνο ότι « το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν ήταν ποτέ πιο προηγμένο», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε κοινή δήλωση το Σάββατο.

Το Ιράν επιμένει ότι δεν επιδιώκει να παράγει πυρηνικά όπλα, αν και υπάρχει ανησυχία ότι θα μπορούσε να κατασκευάσει ως απάντηση στην κλιμάκωση της έντασης με το Ισραήλ.

Τον Απρίλιο, ένας ανώτερος Ιρανός στρατηγός είπε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα μπορούσε να αναθεωρήσει το πυρηνικό της δόγμα εάν το Ισραήλ στόχευε τις ατομικές του εγκαταστάσεις, παρατηρήσεις που θεωρήθηκαν ως προειδοποίηση ότι θα μπορούσε να επιδιώξει να παράγει μια κεφαλή.

Ο ΙΑΕΑ, ο επόπτης των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ότι τα επίπεδα πυρηνικού καυσίμου του Ιράν αυξήθηκαν μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου, αρκετά για να τροφοδοτήσουν την παραγωγή μερικών κεφαλών.

Σε συνέδριο στο Λονδίνο το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ Γουίλιαμ Μπερνς είπε ότι η Ρωσία και το Ιράν εμβαθύνουν τις στρατιωτικές τους σχέσεις.



