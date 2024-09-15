Η προεκλογική δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα εισαγόμενα αγαθά- κυρίως από την Κίνα- έχει τη στήριξη μια οριακής πλειοψηφίας μεταξύ των Αμερικανών ψηφοφόρων, γεγονός που δείχνει το προβάδισμά του σε θέματα που άπτονται της οικονομίας επί της αντιπάλου του και σημερινής αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις ενόψει των προεδρικών εκλογών, όπως προκύπτει από νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος και η Δημοκρατική αντίπαλός του έχουν αμφότεροι δεσμευτεί να επιδιώξουν μείωση φόρων αν κερδίσουν στις 5 Νοεμβρίου.

Αλλά οι ψηφοφόροι πιστώνουν στον Τραμπ ότι είναι πιθανότερο να μειώσει το ύψους 35 τρισεκατομμυρίων δολαρίων εθνικό χρέος παρότι ανεξάρτητοι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι οι προτάσεις του θα έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.

Περίπου 56% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων απάντησαν στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στις 11 και 12 του μήνα ότι είναι πιθανότερο να ψηφίσουν έναν υποψήφιο που θα στηρίζει την επιβολή ενός νέου δασμού 10%--ή φόρου--σε όλες τις εισαγωγές καθώς και δασμό 60% στις εισαγωγές από την Κίνα.

Συγκριτικά, το 41% απάντησε ότι θεωρεί λιγότερο πιθανό να στηρίξει έναν υποψήφιο ο οποίος προτείνει αυτό.

Η δημοσκόπηση έδειξε ότι η Χάρις έχει συνολικά προβάδισμα 5% επί του Τραμπ σε εθνικό επίπεδο παρότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα κριθεί, σε μεγάλο βαθμό, σε περίπου επτά κρίσιμες πολιτείες όπου η προεκλογική μάχη είναι αμφίρροπη.

Η δημοσκόπηση αυτή καταγράφει το δυνατό σημείο του Τραμπ σε ένα κομβικό ζήτημα, την αμερικανική οικονομία.

"Αυτός είναι ο λόγος που κρατάει τόσο κοντά τα ποσοστά των υποψηφίων", εκτιμά η Κάρλιν Μπόουμαν, δημοσκόπος στη συντηρητική δεξαμενή σκέψης American Enterprise Institute.

Ωστόσο, η Χάρις έχει προβάδισμα 1% επί του Τραμπ (43% με 42% ) στο ερώτημα που δέχτηκαν οι ψηφοφόροι ποιός θα επιδιώξει να δημιουργήσει "ένα οικονομικό κλίμα που θα είναι καλό για εμένα και την οικογένειά μου".

Οι ψηφοφόροι απάντησαν επίσης ότι η Χάρις είναι πιθανότερο να θέσει ως προτεραιότητα την εξασφάλιση οικονομικά εφικτής υγειονομικής περίθαλψης και την κατασκευή γεφυρών και δρόμων.

Ο Τραμπ είχε προβάδισμα στον πληθωρισμό, ο οποίος επί προεδρίας Μπάιντεν αυξήθηκε το 2021 και το 2022.

Περίπου 43% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι ο Τραμπ είναι πιθανότερο να "μειώσει τις τιμές για τα ήδη καθημερινής κατανάλωσης, όπως τα είδη μαναβικής και η βενζίνη" σε σχέση με 36% που επέλεξαν την Χάρις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

