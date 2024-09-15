Μονάδες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 10 από τα 14 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) που εκτόξευσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με στόχο τα ουκρανικά εδάφη, ανακοίνωσε σήμερα μέσω Telegram, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Αναφέρει επίσης ότι η Ρωσία εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους Iskander M και έναν κατευθυνόμενο πύραυλο Kh-59 με στόχο τη νότια περιοχή της Οδησσού.

Ο κατευθυνόμενος πύραυλος καταστράφηκε, όπως αναφέρει η Πολεμική Αεροπορία, χωρίς όμως να διευκρινίζει τι συνέβη με τους πυραύλους Iskander ή εάν υπήρξαν ζημιές λόγω της επίθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.