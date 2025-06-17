Επιδρομές των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοχοποίησαν το Κίεβο τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος, αμερικανός υπήκοος, να χάσει τη ζωή του, και άλλοι 16 άνθρωποι να τραυματιστούν, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο.

«Στη συνοικία Σολομιάνσκι, αμερικανός πολίτης 62 ετών σκοτώθηκε σε σπίτι απέναντι σε τοποθεσία όπου νοσοκόμοι προσέφεραν φροντίδες σε τραυματίες», γνωστοποίησε ο κ. Κλίτσκο λίγο πριν από τις 03:00 (ώρα Ελλάδας).

Λίγο νωρίτερα, έκανε λόγο για «16 τραυματίες στην πρωτεύουσα», στην πλειονότητά τους «στη συνοικία Σολομιάνσκι», καθώς και «δύο στη συνοικία Νταρνίτσκι και έναν στη συνοικία Ντνίπρο».

Προτού δώσει τον απολογισμό αυτόν, προειδοποιούσε ότι «εχθρικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατευθύνονται ακόμη προς την πόλη από τρεις κατευθύνσεις», ότι υπήρχε «απειλή για πυραυλικά πλήγματα» και καλούσε τους πολίτες να «μη βγουν από τα καταφύγια».

‼️🇺🇦🔥 Kyiv is on fire: after the Geraniums, there is a strike by Kinzhals from MiG-31s ​​and Kalibrs from Navy ships pic.twitter.com/skZVx02xIi — Bernadette 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇪🇷🇺🇵🇸 (@BDooher) June 16, 2025

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης του Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο έκανε λόγο από την πλευρά του για «συνδυασμένη επίθεση» με «πυραύλους και drones» που προκάλεσαν «πυρκαγιές σε πολλές περιοχές» της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντρίι Γέρμακ, κατήγγειλε μέσω Telegram τα νέα ρωσικά πλήγματα εναντίον «κατοικιών» στο Κίεβο, τονίζοντας πως «η Ρωσία συνεχίζει τον πόλεμό της εναντίον των αμάχων».

Οι πρόσφατες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία μοιάζουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο καθώς κάθε πλευρά εμμένει στις θέσεις τους, που απέχουν πάρα πολύ.

Η Μόσχα απορρίπτει το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός «άνευ όρων» που αξιώνουν η Ουκρανία και ευρωπαίοι ηγέτες, ενώ το Κίεβο χαρακτηρίζει «τελεσίγραφα» τις ρωσικές απαιτήσεις.

Χθες ο κ. Ζελένσκι είπε πως θέλει να συζητήσει με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ για την αγορά από το Κίεβο αμερικανικού στρατιωτικού υλικού σε συνάντηση στην Ουάσιγκτον, που ακόμη πάντως δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Αρχικά σχεδιαζόταν να γίνει στο περιθώριο της G7 στον Καναδά.

