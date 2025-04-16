Το ουκρανικό Κοινοβούλιο παρέτεινε τον στρατιωτικό νόμο έως τον Αύγουστο, καθυστερώντας το χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή νέων εκλογών, κάτι για το οποίο πιέζουν οι ΗΠΑ και η Ρωσία.

Ενώ μαίνεται ο πόλεμος με τη Ρωσία, η συντριπτική πλειονότητα των βουλευτών -357- τάχθηκε σήμερα υπέρ της παράτασης. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στη χώρα να συνεχίσει να επιστρατεύει πολίτες και αναστέλλει τον εκλογικό κύκλο.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντιμετωπίζει πιέσεις να διενεργήσει εκλογές από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που τον χαρακτήρισε δικτάτορα --κριτική που είχε ως αποτέλεσμα οι Ουκρανοί να συσπειρωθούν γύρω από τον Ζελένσκι και να ενισχυθούν τα ποσοστά δημοφιλίας του. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει κατ' επανάληψη αμφισβητήσει τη νομιμότητα του Ζελένσκι αφότου η θητεία του έληξε το 2024.

Αλλά σύμφωνα με την ουκρανική νομοθεσία, η διενέργεια εκλογών δεν είναι δυνατή όσο είναι σε ισχύ στρατιωτικός νόμος.

Καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την κυβέρνηση Τραμπ δημιούργησαν ελπίδες για πιθανή κατάπαυση πυρός και τη διενέργεια, εντέλει, εκλογών, κάποιοι πολιτικοί της ουκρανικής αντιπολίτευσης άρχισαν να επικρίνουν τον Ζελένσκι πιο ανοικτά.

Ο Πέτρο Ποροσένκο, πρώην πρόεδρος και επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, της «Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης», δήλωσε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο στρατιωτικός νόμος θα πρέπει να παραταθεί, ιδιαίτερα έπειτα από φονικά ρωσικά πλήγματα στο Σούμι και το Κρίβι Ριχ αυτό τον μήνα.

Αλλά κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι αποπειράθηκε να ενισχύσει τις εξουσίες του ενώ ίσχυε ο στρατιωτικός νόμος. «Θέλω να τονίσω ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το προφανές –η κυβέρνηση έχει αρχίσει να καταχράται τον στρατιωτικό νόμο, χρησιμοποιώντας τον όχι μόνο για να υπερασπιστεί τη χώρα, αλλά και για να οικοδομήσει ένα αυταρχικό καθεστώς», δήλωσε ο Ποροσένκο στη διάρκεια συζήτησης στη βουλή χθες.

Ωστόσο, το κόμμα του Ποροσένκο τάχθηκε στη συντριπτική του πλειοψηφία υπέρ της παράτασης του στρατιωτικού νόμου, με μόνο έναν βουλευτή του κόμματος να καταψηφίζει την πρόταση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.