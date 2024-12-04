Ζαχάροβα: Η Ουκρανία στηρίζει τους αντάρτες στη Συρία - Δεν θα μπορούσαν αλλιώς να κάνουν τέτοια τολμηρή επίθεση

Η Μόσχα δήλωσε την υποστήριξή της στην ηγεσία της Συρίας κατά τις επιχειρήσεις κατά των τρομοκρατικών ομάδων που, όπως αναφέρει δια στόματος της Μαρίας Ζαχάροβα, «λαμβάνουν υποστήριξη από το εξωτερικό» και συγκεκριμένα την Ουκρανία.

«Καταδικάζουμε έντονα αυτή την επίθεση ... Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν θα τολμούσαν να διαπράξουν μια τέτοια τολμηρή πράξη χωρίς την υποκίνηση και την ολοκληρωμένη υποστήριξη εξωτερικών δυνάμεων που επιδιώκουν να προκαλέσουν έναν νέο γύρο ένοπλης αντιπαράθεσης στη Συρία και να ξεδιπλώσουν ένα σπιράλ βίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το Reuters.

Σημειώνεται πως η Ρωσία είναι βασικός σύμμαχος του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και του παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στον εμφύλιο πόλεμο της χώρας από το 2015.

«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην ηγεσία της Συρίας», δήλωσε η Ζαχάροβα. «Υποστηρίζουμε σθεναρά τις προσπάθειες των συριακών αρχών να αντιμετωπίσουν τις τρομοκρατικές ομάδες και να αποκαταστήσουν τη συνταγματική τάξη», σημειώνει.

Η Ζαχάροβα κατηγόρησε επίσης την Ουκρανία πως έδωσε στους αντάρτες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τους εκπαίδευσε για τον τρόπο λειτουργίας τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.