Ένας βραβευμένος φωτορεπόρτερ που εργαζόταν για το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), ο Ανάς Αλχαρμπούτλι σκοτώθηκε σήμερα σε αεροπορική επιδρομή κοντά στη Χάμα, ενώ κάλυπτε μάχες μεταξύ ανταρτών και κυβερνητικών δυνάμεων στη Συρία, ανακοίνωσε το ίδιο το πρακτορείο.

Ο 32χρονος φωτορεπόρτερ σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή ενώ εργαζόταν κοντά στη συριακή πόλη Χάμα, επιβεβαίωσαν άλλοι δημοσιογράφοι που είδαν το συμβάν.

Ο Αλχαρμπούτλι κάλυπτε την προέλαση της ριζοσπαστικής ισλαμιστικής οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS).

Ο φωτορεπόρτερ σπούδασε μηχανικός στο Πανεπιστήμιο της Δαμασκού. Άρχισε να εργάζεται ως φωτορεπόρτερ το 2015 και εντάχθηκε στο dpa το 2017. Γρήγορα έγινε γνωστός με φωτογραφίες και βίντεό του από τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία, κερδίζοντας πολλά διεθνή βραβεία.

Ο διευθυντής σύνταξης του dpa Σβεν Γκούσαν δήλωσε: "Όλοι εμείς στο dpa είμαστε σοκαρισμένοι και βαθιά λυπημένοι για τον θάνατο του Ανάς Αλχαρμπούτλι. Θα τιμήσουμε τη δημοσιογραφική του κληρονομιά. Με τις φωτογραφίες του, όχι μόνο κατέγραψε τη φρίκη του πολέμου, αλλά δούλευε πάντα για την αλήθεια".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

