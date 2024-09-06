Τουλάχιστον 68.011 Ρώσοι στρατιωτικοί και μισθοφόροι που συμμετείχαν στην εισβολή στην Ουκρανία σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, σύμφωνα με το BBC.

Η ρωσική υπηρεσία του BBC, σε συνεργασία με τον ιστότοπο Mediazona και ομάδα εθελοντών ταυτοποίησε τα ονόματα 68.011 Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Περισσότεροι από τους μισούς που σκοτώθηκαν δεν είχαν καμία σχέση με τον στρατό τη στιγμή που άρχισε ο πόλεμος. Τα ονόματα των νεκρών καταγράφονται από ανοιχτές πηγές.

Αυτή την εβδομάδα, για πρώτη φορά, στην πρώτη θέση ως προς τον συνολικό αριθμό των απωλειών βρέθηκε η κατηγορία των στρατευθέντων εθελοντών, δηλαδή εκείνοι που αποφάσισαν να υπογράψουν σύμβαση με το υπουργείο Άμυνας ή την Εθνική Φρουρά, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι δημοσιογράφοι των εν λόγω μέσων κατάφεραν να επιβεβαιώσουν τα ονόματα 13.152 εθελοντών που σκοτώθηκαν, αριθμός που υπερβαίνει το 20% των συνολικών επιβεβαιωμένων απωλειών του ρωσικού στρατού.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι, μπορεί να ειπωθεί με μεγάλη βεβαιότητα ότι η πλειοψηφία των συμβασιούχων εθελοντών συμφώνησαν να συμμετάσχουν στον πόλεμο χωρίς εξαναγκασμό.

Οι ρωσικές αρχές τους προτείνουν μεγάλες χρηματικές αμοιβές και παροχές, τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Από τον Οκτώβριο του 2023 οι απώλειες των εθελοντών δεν έπεφταν κάτω από τους 100 εβδομαδιαίως, ενώ σε ορισμένες περιόδους ο αριθμός αυτός ήταν τριπλάσιος.

Στην πραγματικότητα ο αριθμός των απωλειών μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος, αναφέρουν οι εν λόγω ιστότοποι.

Η Ρωσία και η Ουκρανία δεν αποκαλύπτουν τις απώλειες τους στον πόλεμο. Την τελευταία φορά που η Ρωσία αναφέρθηκε επίσημα στις απώλειες, ήταν τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν ο τότε υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού ανακοίνωσε ότι στον πόλεμο είχαν σκοτωθεί 5.937 Ρώσοι.

Στην Ουκρανία επίσημα είχε αναφερθεί στις απώλειες ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Φεβρουάριο, όταν ανακοίνωσε ότι οι νεκροί έφθασαν τους 31.000. Τον αριθμό των Ουκρανών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο καταγράφει ο αγνώστου ταυτότητας ιστότοπος UA losses. Στους καταλόγους του αναφέρονται 55.812 νεκροί Ουκρανοί στρατιωτικοί από την έναρξη της ρωσική εισβολής. Ωστόσο, η εκτίμηση για τον τρόπο της καταγραφής καθίσταται δύσκολη καθώς δεν υπάρχει πληροφόρηση για τους δημιουργούς του ιστότοπου. Παρ’ όλα αυτά ο επιλεκτικός έλεγχος των στοιχείων που αναφέρονται, δείχνει να είναι αληθοφανή

Πηγή: skai.gr

