Ποινή φυλάκισης εννέα ετών επιβλήθηκε το μεσημέρι σε έναν από τους συμμετέχοντες στα βίαια επεισόδια του περασμένου μήνα που συγκλόνισαν τη Βρετανία μετά από τη δολοφονία τριών κοριτσιών στο Σάουθπορτ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής ποινή για τα επεισόδια.

Ο 27χρονος Τόμας Μπίρλεϊ είχε νωρίτερα ομολογήσει ενοχή για εμπρησμό με πρόθεση να θέσει σε κίνδυνο ζωές, για μία κατηγορία βίαιης διατάραξης της τάξης και για κατοχή επιθετικού όπλου, συγκεκριμένα ενός αστυνομικού γκλομπ.

Όπως φαινόταν σε βίντεο, είχε συμμετάσχει στην πρόκληση της φωτιάς που έβαλαν οι ταραξίες σε ξενοδοχείο του Ρόδεραμ που στεγάζει αιτούντες άσυλο.

Ο δικαστής του Πρωτοδικείου του Σέφιλντ που απήγγειλε την ποινή στον Βρετανό ελαιοχρωματιστή και διακοσμητή χαρακτήρισε την υπόθεση ως «αναμφισβήτητα» την πιο σοβαρή που έχει εκδικαστεί μέχρι στιγμής για τα επεισόδια. Πρόσθεσε πως ήταν όσο πιο σαφές γίνεται πως ο Μπίρλεϊ είχε πρόθεση να διασπείρει ένα μήνυμα μίσους, βίας και ρατσισμού.

Η αστυνομία έχει προβεί σε εκατοντάδες συλλήψεις για τα επεισόδια που προκάλεσαν κυρίως ακροδεξιά στοιχεία μετά από την ψευδή είδηση που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο δράστης της φονικής επίθεσης με μαχαίρι σε μάθημα χορού μικρών κοριτσιών στο Σάουθπορτ στις 29 Ιουλίου ήταν αιτητής ασύλου που είχε μπει στη Βρετανία παρανόμως.



