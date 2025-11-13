Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε στρατεύματα κοντά στο νοτιοανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας την Πέμπτη, προειδοποιώντας για την ανάγκη στήριξης των γραμμών μετά την απώλεια εδάφους σε μάχες ολοένα και πιο έντονης έντασης μακριά από την επίθεση της Ρωσίας στα ανατολικά.

Ο Ζελένσκι, η κυβέρνηση του οποίου ταλανίζεται από σκάνδαλο διαφθοράς, δήλωσε ότι η κατάσταση κοντά στο χωριό Ορίχιβ ήταν «μία από τις πιο δύσκολες» σε ένα εκτεταμένο μέτωπο και ότι η παρεμπόδιση των ρωσικών δυνάμεων εκεί ήταν το κλειδί για την προστασία της πόλης Ζαπορίζια.

«(Η Ζαπορίζια) είναι μια σημαντική πόλη, ο εχθρός σίγουρα τη θέλει. Σίγουρα πρέπει να την υπερασπιστούμε», είπε, απονέμοντας μετάλλια σε στρατεύματα και συζητώντας τρόπους ενίσχυσης των γραμμών.

During my working visit to the Zaporizhzhia region, I held a security briefing with the military command. The main focus was on the operational situation in the South, the tasks for brigades and regiments, along with military and personnel measures to stabilize the situation in… pic.twitter.com/BAxWjjRI02 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 13, 2025

Ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού

Καμία πλευρά δεν έχει σημειώσει σημαντικές προόδους στο πεδίο της μάχης από τον πρώτο χρόνο της εισβολής της Ρωσίας το 2022. Αλλά οι δυνάμεις της Μόσχας, οι οποίες ελέγχουν το 19% της Ουκρανίας, βρίσκονται στην επίθεση από τα τέλη του 2023 και έχουν σταδιακά προωθηθεί σε ουκρανικό έδαφος.

Καθώς οι ρωσικές δυνάμεις πλησιάζουν στην κατάληψη της πόλης Ποκρόφσκ στα ανατολικά και κατευθύνονται προς το Κουπιάνσκ στα βορειοανατολικά, η αυξανόμενη πίεση στα νοτιοανατολικά αποτελεί ανησυχία για την Ουκρανία και τους συμμάχους της.

Ο ανώτατος Ουκρανός στρατιωτικός διοικητής Ολεξάντρ Σίρσκι, γράφοντας στο Telegram, δήλωσε ότι το Ποκρόφσκ παραμένει το επίκεντρο των αμυντικών επιχειρήσεων του Κιέβου στην πρώτη γραμμή και οι ουκρανικές μονάδες «επιχειρούν αποτελεσματικά» στην πόλη.

Ο Σίρσκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κερδίζουν έδαφος γύρω από το χωριό Οτσερέτινε ανατολικότερα, προσελκύοντας ρωσικές δυνάμεις εκεί και μειώνοντας την πίεση στο Ποκρόφσκ.

I visited wounded defenders at one of the hospitals in Zaporizhzhia. I spoke with the warriors and the medical staff treating them, and presented state awards.



The servicemembers were injured on the challenging Zaporizhzhia front and are now recovering and undergoing… pic.twitter.com/y7ai8KJ5Ee — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 13, 2025

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σε μια επίδειξη ασυνήθιστης ειλικρίνειας, ο Σίρσκι δήλωσε ότι η κατάσταση έχει «επιδεινωθεί σημαντικά» σε περιοχές της περιφέρειας Ζαπορίζια.

Περίπου τα μισά από τα κέρδη της Ρωσίας στην πρώτη γραμμή τους τελευταίους δύο μήνες έχουν προέλθει από τους νοτιοανατολικούς οικισμούς Χουλιάπολε και Βελίκα Νοβοσίλκα, δήλωσε ο Κόνραντ Μουζίκα, διευθυντής της στρατιωτικής συμβουλευτικής εταιρείας Rochan στην Πολωνία.

«Αν και αυτή δεν είναι η κύρια ρωσική προσπάθεια, η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στην Ουκρανία επέτρεψε στις ρωσικές δυνάμεις να σημειώσουν τακτικά σημαντικές προελάσεις», τόνισε.

Η προώθηση δυτικά της Βελίκα Νοβοσίλκα θα μπορούσε να απειλήσει την Χουλιάπολε από τον βορρά, πρόσθεσε.

«Εάν η Ουκρανία δεν αντιμετωπίσει αυτά τα κενά, οι ρωσικές δυνάμεις μπορεί να προχωρήσουν δυτικότερα — όχι μόνο πλησιάζοντας τη Ζαπορίζια, αλλά και απειλώντας με απομόνωση τις ουκρανικές μονάδες στο νότο» προειδοποίησε.

Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади обороняють район Степногірська на Запоріжжі. Зустрівся сьогодні із захисниками, поспілкувався і відзначив державними нагородами. Дякую за захист держави, нашої територіальної цілісності, за те, що допомагаєте один… pic.twitter.com/eVqsfF9ibP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 13, 2025

Πηγή: skai.gr

