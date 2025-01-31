Η Ρωσία διεύρυνε σήμερα τις κατηγορίες εναντίον της Ουκρανίας για φόνους αμάχων σε ρωσικό χωριό που κατελήφθη από τις δυνάμεις του Κιέβου στην περιφέρεια του Κουρσκ, στη δυτική Ρωσία, κατηγορώντας τους ουκρανούς στρατιώτες ότι σκότωσαν περίπου 20 κατοίκους του.

Η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία ανακοίνωσε στις 19 Ιανουαρίου την έναρξη έρευνας για φόνο «τουλάχιστον επτά αμάχων» στο χωριό Ρούσκοϊε Πορετσνόιε, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά πλέον τους φόνους «22 κατοίκων» αυτού του χωριού που διαπράχθηκαν, σύμφωνα με τη Μόσχα, ανάμεσα στο Σεπτέμβριο και το Νοέμβριο.

Μεταξύ των θυμάτων, τα πτώματα των οποίων βρέθηκαν στα υπόγεια σπιτιών, περιλαμβάνονται οκτώ γυναίκες που βιάσθηκαν πριν σκοτωθούν, όπως υποστηρίζει η Ανακριτική Επιτροπή.

Οι ερευνητές κατηγορούν πέντε ουκρανούς στρατιώτες ως υπεύθυνους γι' αυτούς τους φόνους και υποστηρίζουν πως ένας απ' αυτούς, ονόματι Εβγκένι Φαμπρισένκο, συνελήφθη στη διάρκεια μαχών στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Η Ανακριτική Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την ανάκριση ενός άνδρα που παρουσιάζεται ως ο Φαμπρισένκο και ομολογεί.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αμέσως τους ισχυρισμούς αυτούς.

Η Ουκρανία δεν έχει αντιδράσει επισήμως προς το παρόν.

Η Ουκρανία πήρε τον έλεγχο δεκάδων μεθοριακών οικισμών αφού εξαπέλυσε εκεί τον Αύγουστο μια αιφνιδιαστική επίθεση, και υποστηρίζει πως περίπου 2.000 άμαχοι εξακολουθούν να ζουν στις ζώνες που έχει καταλάβει.

Ο ρωσικός στρατός άρχισε να απωθεί αυτή την επίθεση και έχει ανακτήσει οικισμούς.

Φωτογραφία αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

