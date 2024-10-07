Χιλιάδες άνθρωποι σε Λονδίνο και Παρίσι αποτίουν φόρο τιμής στα θύματα της 7ης Οκτωβρίου

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στο Λονδίνο και το Παρίσι για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα της 7ης Οκτωβρίου, την παραμονή της πρώτης επετείου από την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο Ισραήλ.

Παράλληλα, στο Λονδίνο, το Παρίσι, το Καράκας, την Ουάσινγκτον, το Ραμπάτ και το Κέιπ Τάουν, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σββατοκύριακο υπέρ των Παλαιστινίων της Γάζας αλλά και στον Λίβανο.

Σε αντίποινα για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, κατά την οποία 1.205 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, το Ισραήλ εξαπέλυσε έναν πόλεμο αντιποίνων ο οποίος μετρά μέχρι τώρα τουλάχιστον 41.870 νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με τη Χαμάς.

"Απελευθερώστε τους ομήρους τώρα", φώναζαν οι διαδηλωτές στο Λονδίνο που είχαν συγκεντρωθεί στο Χάιντ Παρκ, στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, όπου είχε τοποθετηθεί μια μεγάλη εξέδρα.

Συνολικά, 251 όμηροι είχαν οδηγηθεί στη Λωρίδα της Γάζας. Έναν χρόνο μετά, 97 συνεχίσουν να κρατούνται σε καθεστώς αιχμαλωσίας, εκ των οποίων 33 είναι νεκροί, σύμφωνα με δήλωση του στρατού.

Η τελετή μνήμης διοργανώθηκε από διάφορες οργανώσεις που εκπροσωπούν την εβραϊκή κοινότητα, όπως το Board of Deputies of British Jews και το Jewish Leadership Council. "Είμαστε εδώ για να θυμόμαστε τα θύματα της 7ης Οκτωβρίου. Είμαστε εδώ για να μην τα ξεχάσει ο κόσμος", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χένρι Γκρούνβαλντ, πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής.

Το ρυθμό στην τελετή μνήμης, που διήρκεσε δύο και πλέον ώρες, έδινε η μουσική και αρκετές παρεμβάσεις έγιναν από το βήμα. Πορτρέτα των 1.205 ανθρώπων που σκοτώθηκαν την 7η Οκτωβρίου προβάλλονταν σε γιγαντοοθόνη. Κεριά μοιράστηκαν στον κόσμο.

Από το βήμα, η Μάντι Ντάμαρι μίλησε αρκετά για την 'Εμιλι, την κόρη της, η οποία έχει διπλή υπηκοότητα, ισραηλινή και βρετανική. Είναι ανάμεσα στους ομήρους που βρίσκονται ακόμα στα χέρια της Χαμάς.

"Αυτά δεν είναι μόνο ονόματα γραμμένα σε ένα πλακάτ", δήλωσε με μεγάλη συγκίνηση. "Θέλω να την σφίξω στην αγκαλιά μου, να δω το χαμόγελό της".

Ο μεγάλος ραβίνος Εφραίμ Μίρβις είπε ότι προσεύχεται "για όλες τις ζωές που χάθηκαν στο Ισραήλ, όπως και στη Γάζα και στον Λίβανο".

Στο Παρίσι, χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί επίσης γύρω από μια εξέδρα όπου ομιλητές, τραγουδιστές, αλλά και γονείς θυμάτων διαδέχονταν ο ένας τον άλλο, σε μια συγκέντρωση της οποίας το σύνθημα ήταν "Στέκομαι όρθιος".

Μια μητέρα διηγήθηκε με τρεμάμενη φωνή και δάκρυα στα μάτια τον θάνατο του γιου της που "πυροβολήθηκε από ποταπούς τρομοκράτες" κατά τη διάρκεια "μιας από τις πιο φριχτές μέρες από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ".

Βίντεο από την 7η Οκτωβρίου προβάλλονταν στις γιγαντοοθόνες, χωρίς να παραλείπουν μερικές πολύ σκληρές εικόνες. Στη συνέχεια ακούγονταν φωνές: "Συμμορίες τρομοκρατών, τέρατα, Ναζί, σκουπίδια!".

Ανάμεσα στο πλήθος που κρατούσε ισραηλινές και γαλλικές σημαίες, κάποιοι ύψωναν πλακάτ που έγραφαν "Βιασμοί σε εξέλιξη", "Χαμάς τρομοκράτη" ή "Am Israel Haï" ("Ο λαός το Ισραήλ ζει").

Ο Ρόμπερτ Ζμπίλι, ο πρόεδρος του Εθνικού Εβραϊκού Ταμείου (KKL) Γαλλίας που διοργάνωσε τη συγκέντρωση, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η 7η Οκτωβρίου 2023 ήταν σαν "ωστικό κύμα" για εμάς, τους Εβραίους της διασποράς". Η Γαλλία έχει τη μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στην Ευρώπη.

Παρών ήταν επίσης ο Ασέν Σαλγουμί, ο ιμάμης του Ντρανσί, κοντά στο Παρίσι, το κύριο σημείο αναχώρησης από τη Γαλλία προς τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης από το 1941 έως το 1944.

Άλλες συγκεντρώσεις οργανώθηκαν σε όλη τη χώρα, όπως στο Κλερμόν-Φεράν στα κεντρικά, στην Τουλούζη στα νοτιοδυτικά, ζητώντας "την απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων ή των πτωμάτων τους".

Μια άλλη συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στο Παρίσι που διοργανώνει το Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο των Εβραϊκών Ιδρυμάτων της Γαλλίας (Crif).

Στο Βερολίνο, σε διαδήλωση υπέρ του Ισραήλ, που οργανώθηκε κοντά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, συμμετείχαν περίπου 500 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πολλοί κρατούσαν την ισραηλινή σημαία και κάποιοι φωτογραφίες ομήρων. Και άλλες διαδηλώσεις αναμένονται τη Δευτέρα, κυρίως στη Φρανκφούρτη.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς προειδοποίησε σήμερα για την αύξηση του αντισημιτισμού στη Γερμανία. "Οι Εβραίοι πολίτες εδώ στη Γερμανία δεν πρέπει να ζουν με τον φόβο και τον τρόμο. Δεν θα δεχθούμε ποτέ τον αντισημιτισμό και το τυφλό μίσος για το Ισραήλ", τόνισε.

Περισσότερα από 5.000 αντισημιτικά περιστατικά καταγράφηκαν στη Γερμανία το 2023, τα μισά από αυτά μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον επίτροπο της κυβέρνησης αρμόδιο για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, Φέλιξ Κλάιν.

Στο Ισραήλ, για την πρώτη επέτειο της πιο φονικής ημέρας από την ίδρυσή του το 1948, ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ θα προεδρεύσει τη Δευτέρα σε τελετή μνήμης στη Σντερότ, μια από τις πλέον πληγείσες πόλεις στον νότο της χώρας.

Εκδήλωση μνήμης θα πραγματοποιηθεί στο κιμπούτς Ρέιμ, κοντά στο οποίο διοργανώθηκε το φεστιβάλ μουσικής Tribe of Nova, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 370 άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτό από τη Χαμάς, καθώς και στο κοντινό κιμπούτς Μπέερι, όπου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100.

Στο Τελ Αβίβ οργανώνονται διαδηλώσεις από σήμερα. Οι οικογένειες των ομήρων προγραμματίζουν συγκέντρωση με αίτημα την απελευθέρωσή τους. Φόρος τιμής στα θύματα της 7ης Οκτωβρίου θα αποδοθεί τη Δευτέρα ανά τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

