Άμεσες επενδύσεις ύψους 200 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν έως το τέλος του 2028 ελβετικές εταιρείες, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση την Παρασκευή, στο πλαίσιο της συμφωνίας στην οποία κατέληξε η Βέρνη με την Ουάσινγκτον κατά τη διαπραγμάτευση για τους δασμούς.

«Αυτό θα περιλαμβάνει επίσης προσπάθειες για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», ανέφερε η κυβέρνηση της Ελβετίας στην ανακοίνωση προθέσεων που εξέδωσε.

Επιπλέον, η Ελβετία θα μειώσει τους εισαγωγικούς δασμούς για μια σειρά αμερικανικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων όλων των βιομηχανικών προϊόντων, των ψαριών και των θαλασσινών και των «μη ευαίσθητων» γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με το έγγραφο.

«Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Ελβετία θα χορηγήσει στις ΗΠΑ αδασμολόγητες διμερείς δασμολογικές ποσοστώσεις σε επιλεγμένα εξαγώγιμα αμερικανικά προϊόντα: 500 τόνους για βοδινό κρέας, 1.000 τόνους για κρέας βίσονα και 1.500 τόνους για κρέας πουλερικών», προστίθεται.

