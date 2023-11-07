Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από πυραυλική επίθεση στην πόλη Ντονέτσκ, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του κατεχόμενου τμήματος της ουκρανικής περιφέρειας, ο Ντενίς Πουσίλιν.

«Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν» από τα πλήγματα στο κέντρο του Ντονέτσκ, έγραψε ο Πουσίλιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram. Κατά την πυραυλική επίθεση, που αποδίδεται στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, επλήγησαν μια κοινωνική υπηρεσία, ένα ιατρικό κέντρο και κατοικίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Νωρίτερα, ο διορισμένος από τη Μόσχα δήμαρχος Αλεξέι Κουλέμζιν είχε δηλώσει ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από την κατάρρευση οροφής κτιρίου που στεγάζει δημόσια υπηρεσία. «Εχθρική οβίδα» έπληξε επίσης αποθήκη σε άλλη συνοικία της πόλης Ντονέτσκ, συμπλήρωσε.

Το Ντονέτσκ είναι μία από τις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που προσαρτήθηκαν παράνομα πέρυσι από τη Ρωσία. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αντεπίθεση τον Ιούνιο με στόχο την απελευθέρωση των κατεχόμενων εδαφών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιτύχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

