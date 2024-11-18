ΗΠΑ: Τραμπ αναζητά νέους υποψηφίους για το υπουργείο Οικονομικών

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναζητά νέο υποψήφιο για το υπουργείο Οικονομικών μετά το αδιέξοδο που ανέκυψε μεταξύ των δύο φαβορί για τη θέση, σύμφωνα με τρία άτομα με γνώση του θέματος, τα οποία μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στη Washington Post για να περιγράψουν τη διαδικασία επιλογής.

Ο Τραμπ είχε εξετάσει το ενδεχόμενο για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ενός hedge fund, του Σκοτ Μπέσεντ και του Χάουαρντ Λούτνικ, CEO της Cantor Fitzgerald και συνεπικεφαλής της ομάδας μετάβασης του νέου προέδρου. Αλλά οι σύμμαχοί των δυο πλευρών αντάλλαξαν επικρίσεις την περασμένη εβδομάδα, και είναι πλέον πιθανό κανένας από τους υποψήφιους να μην αναλάβει τη θέση.

Ως αποτέλεσμα, ο Τραμπ ψάχνει για τρίτο υποψήφιο τις τελευταίες ημέρες. Οι σύμβουλοι του Τραμπ εξέτασαν τον Κέβιν Γουάρς, ο οποίος υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apollo Global Management, Μαρκ Ρόουαν, για τη θέση, ανέφεραν οι πηγές. Ο εμπορικός σύμβουλος Τραμπ Μπομπ Λάιτχαϊζερ και ο γερουσιαστής Μπιλ Χάγκερτι έχουν επίσης συζητηθεί από τους συμβούλους Τραμπ ως πιθανές επιλογές για την ανώτερη οικονομική θέση.



Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Τραμπ αναμένεται να δει τους Γουάρς και Ρόουαν αυτή την εβδομάδα, αν και αυτό δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί άμεσα. Ο Γουάρς βοήθησε τη μεταβατική ομάδα Τραμπ με οικονομικό προσωπικό και πολιτική. Ο Ρόουαν είναι δισεκατομμυριούχος, επικεφαλής μιας εταιρείας private equity.



Η θέση του υπουργού Οικονομικών είναι μια από τις πιο σημαντικές στο υπουργικό συμβούλιο του προέδρου των ΗΠΑ και βοηθά στον καθορισμό μιας ευρείας σειράς θεμάτων οικονομικής πολιτικής, που κυμαίνεται από το εμπόριο έως τους φόρους και τις τραπεζικές ρυθμίσεις.



Πηγή: skai.gr

