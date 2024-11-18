ΗΠΑ: Ο Τραμπ επιβεβαιώνει τα σχέδια χρήσης στρατού για την απέλαση μεταναστών

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι θα κηρύξει κατάσταση «εθνικής έκτακτης ανάγκης» για την απέλαση παράνομων μεταναστών με τη χρήση στρατιωτικής βίας μόλις αναλάβει την εξουσία.

Ο Τραμπ έκανε τη δήλωση στο Truth Social, απαντώντας «ΑΛΗΘΕΙΑ!!!» σε μια ανάρτηση του ακτιβιστή και οπαδού του Τομ Φίτον, που σημείωνε ότι υπάρχουν αναφορές ότι θα το έκανε.

«ΚΑΛΑ ΝΕΑ: Οι αναφορές είναι ότι η εισερχόμενη κυβέρνηση @RealDonaldTrump θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θα χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα για να ανατρέψει την εισβολή Μπάιντεν μέσω ενός προγράμματος μαζικής απέλασης», έγραψε ο Φίτον στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί προεκλογικά να εφαρμόσει τη μεγαλύτερη απέλαση στην ιστορία, ξεκινώντας από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του.

Περίπου 11 εκατομμύρια άνθρωποι υπολογίζεται ότι ζουν σήμερα παράνομα στις ΗΠΑ, ενώ ο αριθμός του είχε φτάσει και τα 12,2 εκατ. το 2007, σύμφωνα με το Pew Research Center.

Ορισμένοι από τους πρόσφατους διορισμούς του Τραμπ έδειχναν ξεκάθαρα ότι δεν υπερέβαλε προεκλογικά όταν υποσχόταν την απέλαση εκατ. παράτυπων μεταναστών που ζουν σήμερα στις ΗΠΑ.



Ο Στίβεν Μίλερ, στενός σύμβουλος του Τραμπ και λογογράφος του από το 2015, πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου για θέματα πολιτικής. Αυτός θα διαμορφώσει πιθανότατα τα όποια σχέδια για μαζικές απελάσεις - και θα περιορίσει τόσο την παράτυπη όσο και τη νόμιμη μετανάστευση. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, ο Μίλερ συμμετείχε στην ανάπτυξη ορισμένων από τις πιο αυστηρές μεταναστευτικές πολιτικές της τότε κυβέρνησης.



Ο Τομ Χόμαν, διευθυντής της Υπηρεσίας Ελέγχου της Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, υποστήριξε την πολιτική του προέδρου για τον διαχωρισμό οικογενειών χωρίς νόμιμα έγγραφα που κρατούνται στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού. Τώρα επιστρέφει με ακόμη ευρύτερο χαρτοφυλάκιο, ως ο «τσάρος της μετανάστευσης» του Τραμπ. Η κυβερνήτης της Νότιας Ντακότας Κρίστι Νόεμ αναλαμβάνει τη θέση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας



Πηγή: skai.gr

