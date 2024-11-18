Η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ του Κοσόβου και της Βόρειας Μακεδονίας βρέθηκε στο επίκεντρο της διακυβερνητικής διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Πρίστινα, παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών, Άλμπιν Κούρτι και Χρίστιαν Μίτσκοσκι, αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφησαν τρία σχετικά μνημόνια συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, τα οποία θα αρχίσουν να ισχύουν από τον Ιανουάριο του 2025.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Χρίστιαν Μίτσκοσκι ανέφερε πως αναμένει ο όγκος των εμπορικών ανταλλαγών να ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ το επόμενο έτος, ενώ ο πρωθυπουργός του Κοσόβου, Άλμπιν Κούρτι σημείωσε πως η οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών αναπτύσσεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια και πρόσθεσε πως ο όγκος των εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών ανήλθε το 2023 στα 432 εκατ. ευρώ, από 284 που είχε ανέλθει το 2019.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι εκτίμησε ότι η σημερινή διακυβερνητική διάσκεψη ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, με ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο που είναι καίριας σημασίας για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, όπως είπε.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ» πρόσθεσε ο Μίτσκοσκι και τόνισε ότι οι πολίτες των χωρών της περιοχής ενδιαφέρονται πρωτίστως για την βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος.

Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου Άλμπιν Κούρτι ευχαρίστησε τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, για τη βούλησή του σχετικά με την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, η οποία όπως είπε βαίνει προς το συμφέρον των πολιτών των δύο χωρών και της περιοχής.

«Στη Βόρεια Μακεδονία βλέπουμε μια φίλη χώρα, με την οποία μας συνδέει όχι μόνο η γεωγραφία, αλλά και οι κοινές αξίες. Οι Αλβανοί στη Βόρεια Μακεδονία πρέπει να θεωρηθούν ως προστιθέμενη αξία, ως γέφυρες στενότερης και ισχυρότερης συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας» σημείωσε ακόμη ο πρωθυπουργός του Κοσόβου.

Οι Αλβανοί αποτελούν το 25% του πληθυσμού της Βόρειας Μακεδονίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.