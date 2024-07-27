Ουκρανία: Πλήγμα σε αεροπορική βάση της Ρωσίας στην Κριμαία

Οι αρχές της Ουκρανίας ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή πως εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον στρατιωτικού αεροδρομίου της Ρωσίας στη χερσόνησο της Κριμαίας, που αξιοποιούσε η ρωσική πολεμική αεροπορία για να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του εδάφους της, συνεχίζοντας σειρά πληγμάτων εναντίον των δυνάμεων της Μόσχας στην περιοχή, που το Κίεβο θεωρεί κατεχόμενη.

Το Κίεβο πολλαπλασίασε τους τελευταίους μήνες τα πλήγματα με πυραύλους μακράς εμβέλειας στην Κριμαία και διαβεβαιώνει πως εξαιτίας τους ο στόλος της Μαύρης Θάλασσας του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, που έχει τη βάση του στη Σεβαστούπολη, αναγκάστηκε να μεταφέρει τα πολεμικά πλοία του αλλού, σε πιο ασφαλή λιμάνια.

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο διαβεβαίωσε πως επλήγη η αεροπορική βάση Σάκι, στη δυτική Κριμαία, προσθέτοντας πως ακόμη αποτιμά τις ζημιές.

Πρόκειται για αεροπορική βάση «που χρησιμοποιεί η Ρωσία για τον έλεγχο του εναέριου χώρου, ιδίως της Μαύρης Θάλασσας» και «για να εξαπολύει αεροπορικά πλήγματα στην ουκρανική επικράτεια», εξήγησε.

Δεν διευκρινίστηκε ποιος ήταν ο τύπος των πυραύλων που χρησιμοποιήθηκαν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε υπαινικτικά στα πλήγματα στη βάση στο νυχτερινό διάγγελμά του, επαινώντας και ευχαριστώντας τους «στρατιώτες μας που πλήττουν ρωσικές βάσεις (...) σε κατεχόμενα εδάφη» για «την ακρίβειά σας».

Σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου, οι ουκρανικές δυνάμεις τονίζουν πως τελευταία έπληξαν διάφορα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας που ήταν ανεπτυγμένα στην Κριμαία, ανάμεσά τους συστοιχίες S-300 και S-400.

Εξάλλου την Τρίτη, το Κίεβο διαβεβαίωσε πως προκάλεσε μεγάλη ζημιά στο τελευταίο πορθμείο της Ρωσίας που ήταν ικανό να μεταφέρει σιδηροδρομικά βαγόνια από τη ρωσική περιφέρεια Κρασναντάρ στην Κριμαία, κάτι που κατ’ αυτό κατάφερε βαρύ πλήγμα στον εφοδιασμό των δυνάμεων της Μόσχας στη Χερσόνησο. Υποστήριξε πως το φέρι χρησιμοποιείτο για στρατιωτικούς σκοπούς και πρόσθεσε πως το πλήγμα ανάγκασε το Κρεμλίνο να διατάξει να αποσυρθούν τα πλοία του ρωσικού ΠΝ από την Αζοφική Θάλασσα.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις λένε πως έχουν καταστρέψει ή προκαλέσει ζημιές σε 27 ρωσικά πολεμικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και στα ύδατα της Κριμαίας.

Ωστόσο, στο ανατολικό μέτωπο, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να υφίστανται μεγάλη πίεση εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων, αναγνώρισε χθες βράδυ ο πρόεδρος Ζελένσκι. Η κατάσταση ειδικά στην Πόκροβσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ, είναι «δύσκολη» και αναλύεται από τη στρατιωτική ηγεσία, είπε ο αρχηγός του κράτους.

Καθώς έχει μετατραπεί στο «επίκεντρο των ρωσικών επιθέσεων», πρέπει να γίνουν «τα πάντα» για να ενισχυθούν οι αμυντικές θέσεις εκεί, σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

