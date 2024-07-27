Politico: Σχέδια για το Ανώτατο Δικαστήριο θα ανακοινώσει τη Δευτέρα ο Μπάιντεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα ανακοινώσει τη Δευτέρα σχέδια για τη μεταρρύθμιση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ανέφερε το Politico, επικαλούμενο δύο πηγές ενήμερες για το ζήτημα, προσθέτοντας ότι είναι πιθανόν να υποστηρίξει να ισχύσουν όρια για τις θητείες των δικαστών και εφαρμοστέος κώδικας δεοντολογίας.

Ο Μπάιντεν είχε δηλώσει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα από το Οβάλ Γραφείο ότι θα ζητήσει τη μεταρρύθμιση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται επίσης να επιδιώξει συνταγματική μεταρρύθμιση για τον περιορισμό της ασυλίας που χαίρουν οι πρόεδροι της χώρας και κάποιοι άλλοι αξιωματούχοι, πρόσθεσε το Politico, στον απόηχο της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου τον Ιούλιο ότι οι πρόεδροι χαίρουν ευρείας ασυλίας από διώξεις.

Ο Μπάιντεν θα κάνει τη σχετική ανακοίνωση από το Τέξας τη Δευτέρα και οι συγκεκριμένες προτάσεις του μπορεί να αλλάξουν, καταλήγει το δημοσίευμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

