Κατάρριψη σε μία ώρα, 12 ουκρανικών drones σε περιφέρεια της νότιας Ρωσίας

Συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας αναχαίτισαν 12 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα της Ουκρανίας μέσα σε περίπου μια ώρα αργά το βράδυ χθες Παρασκευή στους αιθέρες της περιφέρειας Μπριάνσκ, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των αυτοδιοικητικών αρχών.

«Χάρη στους ανδρείους υπερασπιστές μας, όλοι οι εναέριοι στόχοι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν», διαβεβαίωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπογκαμάς μέσω Telegram. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ούτε σοβαρές ζημιές, συμπλήρωσε.

Ο Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ, περιφερειάρχης της Μπιέλγκοροντ, που επίσης γειτονεύει με την Ουκρανία, ανέφερε πως επιδρομές τριών drones και βομβαρδισμοί έσπασαν παράθυρα και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν επιθέσεις σε παραμεθόριες ρωσικές περιοχές, ειδικά στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, σχεδόν καθημερινά τους τελευταίους μήνες.

Το κύμα επιθέσεων ώθησε το Κρεμλίνο να διατάξει να εξαπολυθεί επιχείρηση στην ουκρανική περιφέρεια Χάρκοβο τον Μάιο, για να διαπλατυνθεί κατ’ αυτό «ουδέτερη ζώνη» και να τερματιστούν τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον ρωσικών κοινοτήτων. Αξιωματικοί του ρωσικού στρατού διαβεβαίωσαν πως καταλήφθηκαν αρκετές κοινότητες σε αυτή. Ουκρανοί αξιωματικοί ωστόσο λένε πως η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο κ. Γκλάντκοφ και άλλοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν περιορισμούς της πρόσβασης σε τομείς της Μπιέλγκοροντ, για να αποτραπεί το ενδεχόμενο να υπάρξουν περισσότερα θύματα σε ουκρανικές επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

