Η Ουκρανία απέρριψε την Τρίτη ως «παράλογους» τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι το Κίεβο επιχειρεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα με τη βοήθεια της Βρετανίας και της Γαλλίας.

«Ρώσοι αξιωματούχοι, γνωστοί για το εντυπωσιακό ιστορικό ψεμάτων τους, προσπαθούν για άλλη μια φορά να κατασκευάσουν την παλιά ανοησία της "βρόμικης βόμβας», δήλωσε στο Reuters ο Χεόρχι Τίχι, εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών. Ο όρος "dirty bomb" (βρόμικη βόμβα) αναφέρεται σε έναν τύπο όπλου διασποράς ραδιενέργειας (Radiological Dispersal Device - RDD).

«Για την ιστορία: Η Ουκρανία έχει ήδη αρνηθεί τέτοιους παράλογους ρωσικούς ισχυρισμούς πολλές φορές στο παρελθόν και τους αρνούμαστε επίσημα ξανά τώρα. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να απορρίψει και να καταδικάσει τις βρώμικες βόμβες πληροφοριών της Ρωσίας».

Νωρίτερα, η Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού (SVR) της Ρωσίας, χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία, κατηγόρησε τη Βρετανία και τη Γαλλία ότι προετοιμάζονται να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με εξαρτήματα και τεχνολογία πυρηνικών όπλων. Η Βρετανία και η Γαλλία, και οι δύο πυρηνικές δυνάμεις, δεν έχουν απαντήσει ακόμη στον ισχυρισμό.

«Οι αντίπαλοι της Ρωσίας γνωρίζουν πώς θα μπορούσαν να καταλήξουν τα πράγματα, εάν καταφύγουν στη χρήση "πυρηνικού στοιχείου" σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Ρωσίας» προειδοποίησε νωρίτερα την Τρίτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο εχθρός βασίζεται στην «ατομική και μαζική τρομοκρατία», έχοντας αποτύχει να προκαλέσει στρατηγική ήττα στη Ρωσική Ομοσπονδία, ισχυρίστηκε την Τρίτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγορώντας το Κίεβο ότι προσπαθεί να τορπιλίσει την ειρηνευτική διαδικασία.

