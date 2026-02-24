Δύο βοηθοί του σερίφη της κομητείας Κρίστιαν - κοντά στο Σπρίνγκφιλντ - στο Μιζούρι των ΗΠΑ, σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς και άλλοι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο σερίφης της κομητείας, Μπραντ Κόουλ, δήλωσε ότι ο αρχικός πυροβολισμός σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου νότια του Χάιλαντβιλ τη Δευτέρα, στο νοτιοδυτικό Μιζούρι.

Περίπου 100 αστυνομικοί και πολιτειακοί τροχονόμοι συμμετείχαν στην αναζήτηση του υπόπτου, είπε ο Κόουλ. Ανέφερε επίσης ότι συμμετείχαν πράκτορες της Υπηρεσίας Δικαστικών Επιμελητών των ΗΠΑ, του FBI και της ATF.

Το φορτηγάκι του φερόμενου ως δράστη βρέθηκε εγκαταλελειμμένο αρκετά μίλια νοτιότερα, κοντά στο Ριντς Σπρινγκ, και οι αστυνομικές δυνάμεις ερεύνησαν την ευρύτερη περιοχή. Νωρίς την Τρίτη, αφού εντοπίστηκε θερμικό ίχνος στο δάσος, οι αναπληρωτές κινήθηκαν προς το σημείο. Ο Κόουλ δήλωσε ότι ο ύποπτος άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας ακόμη αστυνομικός, βοηθός του σερίφη και να τραυματιστούν τρεις ακόμη.

Πηγή: skai.gr

