Ανώτερος υπάλληλος στο γραφείο του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν είναι ύποπτος για διαρροή απόρρητων εγγράφων στην Τεχεράνη, αποκάλυψε αξιωματούχος του Πενταγώνου στο Sky News Arabia την Τρίτη.

Το εν λόγω άτομο διαθέτει άδεια ασφαλείας που παρέχει πρόσβαση σε εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες και υπηρετεί ως διευθυντής στο Γραφείο του Βοηθού Υπουργού Άμυνας για Ειδικές Επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, το Sky News Arabia αναφέρει ότι αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, είπε ότι η έρευνα που διεξάγεται από τις υπηρεσίες πληροφοριών στην Ουάσιγκτον σχετικά με τη διαρροή εγγράφων αναφορικά με το ισραηλινό στρατιωτικό σχέδιο για τα αντίποινα εναντίον του Ιράν οδηγεί σε «υποψίες » για την εμπλοκή μιας ανώτερης γυναίκας υπαλλήλου στο Πεντάγωνο.

Breaking: Israel Hayom reports that the leaker of classified documents from the Pentagon was Ariane Tabatabai.



Tabatabai kept her security clearance in Oct. 2023, despite credible allegations she was spying for Iran. The failure to remove her security clearance led to this. pic.twitter.com/P5iIfh1ef0 — Eyal Yakoby (@EYakoby) October 22, 2024

Ο Αμερικανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος που θεωρείται ύποπτη για τη διαρροή εγγράφων σχετικά με το ισραηλινό στρατιωτικό σχέδιο επίθεσης στο Ιράν είναι μια Ιρανοαμερικανίδα με το όνομα Ariane Tabatabai.

Εν αναμονή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της επίσημης έρευνας, ο αξιωματούχος εξήγησε ότι οι επιτροπές πληροφοριών και ενόπλων δυνάμεων στο Κογκρέσο έχουν ενημερωθεί για αυτό το θέμα, ειδικά επειδή η ύποπτη διαθέτει «υψηλού επιπέδου μυστική άδεια που της δίνει πρόσβαση σε άκρως απόρρητες πληροφορίες.»

Τα έγγραφα, που επισημάνθηκαν ως άκρως απόρρητα, άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο την Παρασκευή αφού δημοσιεύτηκαν στο Telegram από έναν λογαριασμό με το όνομα «Middle East Spectator». Τα έγγραφα, με ημερομηνία 15 και 16 Οκτωβρίου, προορίζονταν για προβολή μόνο από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της συμμαχίας "Five Eyes", η οποία περιλαμβάνει την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το FBI επιβεβαίωσε ότι διεξάγεται έρευνα

Το FBI ανακοίνωσε ότι ερευνά τη διαρροή διαβαθμισμένων εγγράφων που περιείχαν πληροφορίες σχετικά με τα πιθανά σχέδια του Ισραήλ για αντίποινα στο Ιράν, όπως μετέδωσε η Washington Post.

«Το FBI διερευνά την υποτιθέμενη διαρροή απόρρητων εγγράφων και συνεργάζεται στενά με τους εταίρους μας στο Υπουργείο Άμυνας και την Κοινότητα Υπηρεσιών Πληροφοριών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το FBI. «Δεδομένου ότι πρόκειται για μια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχουμε περαιτέρω σχόλια».

Ο σύμβουλος Επικοινωνιών Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι δεν είναι σαφές εάν τα έγγραφα δημοσιοποιήθηκαν μέσω διαρροής ή κυβερνοεπίθεσης. Είπε ότι η κυβέρνηση δεν αναμένει να δημοσιοποιηθούν πρόσθετες απόρρητες πληροφορίες χωρίς εξουσιοδότηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.