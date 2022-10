Ποντόλιακ: Κυνικό ακόμη και για τη Ρωσία να κατηγορεί την Ουκρανία για τρομοκρατία

Το να κατηγορεί η Ρωσία την Ουκρανία για τρομοκρατία μετά την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας «είναι υπερβολικά κυνικό ακόμη και για τη Ρωσία», δήλωσε ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

Η έκρηξη στη γέφυρα του στενού του Κερτς που συνδέει την κατεχόμενη Κριμαία με τη Ρωσία προκάλεσε σοβαρές ζημιές και θα πιέσει περαιτέρω τις γραμμές ανεφοδιασμού για τις δυνάμεις του Κρεμλίνου που μάχονται στην Ουκρανία.

Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου, η οποία έχει γιορταστεί μεταξύ των Ουκρανών και μάλιστα θα τυπωθεί σε γραμματόσημο.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αντιμέτωπος μς σπάνια άμεση κριτική στο εσωτερικό, κατηγόρησε τις ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας ότι πραγματοποίησαν το χτύπημα στη γέφυρα.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία. Πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια που στοχεύει στην καταστροφή κρίσιμης σημασίας αστικών υποδομών» δήλωσε την Κυριακή ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Ποντόλιακ απάντησε μέσω Twitter: «Ο Πούτιν κατηγορεί την Ουκρανία για τρομοκρατία; Ακούγεται πολύ κυνικό ακόμη και για τη Ρωσία. Πριν από λιγότερο από 24 ώρες (ρωσικά) αεροπλάνα έπληξαν κατοικημένη περιοχή της Ζαπορίζια με 12 πυραύλους, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 50.

Υπάρχει μόνο ένα τρομοκρατικό κράτος εδώ και όλος ο κόσμος ξέρει ποιος είναι».

