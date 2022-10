Ζελένσκι: «Η Ρωσία θέλει να μας εξαφανίσει απο προσώπου γης» - Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε ουκρανικές πόλεις

Φόβοι ότι η αντεπίθεση του Πούτιν ξεκίνησε - Εκτός από την πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, πολλές άλλες ουκρανικές πόλεις επλήγησαν σήμερα το πρωί από βομβαρδισμούς - Αναφορές για νεκρούς, αλλά ακόμη δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία

Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα σε διάφορες πόλεις της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιχειρεί να εξαφανίσει «από προσώπου γης» τη χώρα του.

«Προσπαθούν να μας εξοντώσουν και να μας εξαφανίσουν από προσώπου γης ... να εξοντώσουν τους πολίτες που κοιμούνται στα σπίτια τους στην (πόλη της) Ζαπορίζια. Να σκοτώσουν ανθρώπους που πηγαίνουν στην δουλειά τους στο Ντνίπρο και στο Κίεβο» έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Οι σειρήνες αεροπορικού βομβαρδισμού δεν σταματάνε να ηχούν σε όλη την Ουκρανία. Πύραυλοι μας χτυπάνε. Δυστυχώς υπάρχουν νεκροί και τραυματίες» είπε.

Εκτός από την πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, πολλές άλλες ουκρανικές πόλεις επλήγησαν σήμερα το πρωί από βομβαρδισμούς, ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία, την οποία επικαλείται το AFP και η οποία συνέστησε στον πληθυσμό να «παραμείνει στα καταφύγια».

While #Russian invaders continue to terrorize #Kyiv, children in a shelter sing the anthem of #Ukraine. pic.twitter.com/XliwGXp9Gw — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Δημοσιογράφοι του AFP στο Κίεβο δήλωσαν ότι άκουσαν τουλάχιστον πέντε εκρήξεις και ότι στήλες καπνού υψώνονται στον αέρα. «Η Ουκρανία δέχεται επίθεση με πυραύλους, έχουμε πληροφορίες όσον αφορά πλήγματα σε πολλές πόλεις της χώρας μας» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram ο αξιωματούχος της προεδρίας, Κίριλο Τιμοσένκο.

Αρκετές εκρήξεις συγκλόνισαν σήμερα τις πόλεις Λβιβ, Τερνόπιλ και Ντνίπρο, αφού η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία ότι ενορχήστρωσε την ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε ζημιές σε σημαντική γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την χερσόνησο της Κριμαίας, μετέδωσε το Reuters.

An air alert has been declared on almost the entire territory of #Ukraine. pic.twitter.com/AeEYpqpRzV — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2022

Το ουκρανικο δημόσιο δίκτυο Suspilne μετέδωσε επικαλούμενο τις υπηρεσίες άμεσης δράσης ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες στο Κίεβο, αλλά δεν διευκρίνισε περαιτέρω σχετικά με τις απώλειες.

Το τουρκικό Anadolu σημείωσε επικαλούμενο τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι περισσότερες εκρήξεις αναφέρθηκαν στις πόλεις Ζιτόμιρ, Κμελνίτσκι, Ντνίπρο, Λβιβ, Τερνόπιλ και την πρωτεύουσα Κίεβο.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην κόκκινη γραμμή του μετρό του Κιέβου σταμάτησαν να λειτουργούν και ότι όλοι οι υπόγειοι σιδηροδρομικοί σταθμοί λειτουργούν τώρα ως καταφύγια.

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε εξάλλου ότι ρωσικός πύραυλος έπληξε δρόμο, στον οποίο βρίσκονται υπηρεσίες ασφαλείας και το γραφείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

An air alert has been declared on almost the entire territory of #Ukraine. pic.twitter.com/AeEYpqpRzV — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2022

Ο δήμαρχος Κλίτσκο πρόσθεσε σε νεώτερο μήνυμά του ότι οι κύριοι δρόμοι του Κιέβου έχουν αποκλειστεί τώρα από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ σημείωσε ότι η απειλή παραμένει για την ουκρανική πρωτεύουσα μετά τον συναγερμό που σήμανε για αεροπορικές επιδρομές νωρίτερα και προειδοποίησε τους κατοίκους της να παραμείνουν στα καταφύγια.

Ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών Άντον Γκεραστσένκο διευκρίνισε επίσης ότι «ένας από τους πυραύλους προσγειώθηκε κοντά στο μνημείο Χρουσέφσκι στην Οδό Βολοντίμιρ. Έχουν σπεύσει τα σωστικά συνεργεία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.