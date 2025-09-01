Ουκρανία: Ομολόγησε ο ύποπτος για τη δολοφονία του πρώην προέδρου της βουλής

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ουκρανικής Υπηρεσίας Radio Liberty, o ύποπτος για τη δολοφονία του πρώην προέδρου του κοινοβουλίου, Αντρίι Παρούμπι, ομολόγησε το έγκλημα κατά την αρχική ανάκριση. Το ρεπορτάζ, που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος, αναφέρει ότι ο ύποπτος ισχυρίστηκε επίσης ότι είχε επαφή με εκπροσώπους της Ρωσίας.

Ο ύποπτος φέρεται να είπε στις αρχές ότι είχε επικοινωνήσει με «Ρώσους εκπροσώπους» ενώ προσπαθούσε να βρει πληροφορίες για τον γιο του, έναν Ουκρανό στρατιωτικό. Οι ουκρανικές αρχές έδωσαν φωτογραφία της στιγμής της σύλληψης.

Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Αντρίι Παρούμπι δήλωσε ότι είχε έναν γιο που ήταν στρατιωτικός και το 2023 έμαθε από τους συντρόφους του ότι είχε εξαφανιστεί προς την κατεύθυνση του μετώπου του Μπαχμούτ. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, άρχισε να παρακολουθεί τα ρωσικά κοινωνικά δίκτυα για να βρει περισσότερες πληροφορίες για την τύχη του γιου του. Αργότερα, άρχισε να επικοινωνεί με εκπροσώπους της Ρωσικής Ομοσπονδίας (που προς το παρόν δεν έχουν αναγνωριστεί από την έρευνα - συντ.), οι οποίοι φέρονται να του παρείχαν πληροφορίες ότι ο γιος του είχε πεθάνει.

Σύμφωνα με τον ύποπτο, οι εκπρόσωποι της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη συνομιλία φέρονται να δικαιολόγησαν τις ενέργειες της Ρωσίας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και, αντίθετα, κατηγόρησαν τις ουκρανικές αρχές ότι τον ξεκίνησαν.

Σύμφωνα με πηγές, ο ύποπτος ενημέρωσε τις επαφές του στη Ρωσική Ομοσπονδία ότι ζούσε στο Λβιβ και τους μίλησε για τον Αντρίι Παρούμπι, τον οποίο φέρεται να είχε δει «επανειλημμένα».

Αργότερα, συνεχίζοντας να επικοινωνεί με εκπροσώπους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, άρχισε να προετοιμάζεται για τη δολοφονία: έλαβε ένα όπλο, αγόρασε εξοπλισμό - ένα ποδήλατο και ένα κράνος, και αγόρασε επίσης ένα αυτοκίνητο με πλαστά έγγραφα, στο οποίο ακολούθησε τον πολιτικό.

Νωρίτερα, το Channel 5, επικαλούμενο δικές του πηγές, ανέφερε ότι οι ρωσικές ειδικές υπηρεσίες «εκβίασαν τον ύποπτο με πληροφορίες σχετικά με την τύχη της σορού του γιου του, ενός στρατιωτικού των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας».

Δημοσιογράφοι της έκδοσης «Vysoky Zamok», επικαλούμενοι τις πηγές τους, ανέφεραν επίσης ότι «οι Ρώσοι, εκμεταλλευόμενοι την τραγωδία του πατέρα, του είπαν ότι θα έδιναν τη σορό του γιου του με αντάλλαγμα τη δολοφονία οποιουδήποτε γνωστού Ουκρανού πολιτικού».

Προηγουμένως, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε ανακοινώσει τη σύλληψη και είχε δηλώσει ότι ο ύποπτος είχε δώσει μια «αρχική κατάθεση», αλλά δεν διευκρίνισε το περιεχόμενο αυτής της κατάθεσης. Ο αρχηγός της ουκρανικής αστυνομίας δήλωσε επίσης ότι υπάρχει «ρωσικό ίχνος» στο έγκλημα.

Αυτή την ώρα τελείται η κηδεία του Παρούμπι στο Λβίβ. Το φέρετρο με τη σορό του μεταφέρθηκε στον καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου.

