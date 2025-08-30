Ουκρανία: Η στιγμή της δολοφονίας του πρώην προέδρου της βουλής στο Λβιβ

Τη στιγμή της δολοφονίας του πρώην προέδρου της ουκρανικής βουλής Αντρίι Παρούμπι, κεντρικό πρόσωπο της φιλοευρωπαϊκής επανάστασης της Μεϊντάν το 2014, δείχνει βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου σε ουκρανικά και ρωσικά ΜΜΕ. Ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή.

Ο Παρούμπι δολοφονήθηκε στις 12.10 (ώρα Ουκρανίας και Ελλάδας) στο Λβιβ στη δυτική Ουκρανία. Οι αρχές έχουν κηρύξει ειδική επιχείρηση με την ονομασία «Sirena» στο Λβιβ. Ο ύποπτος ήταν ντυμένος ως κούριερ.

Οι συνθήκες του θανάτου του και οι λόγοι για τους οποίους στοχοποιήθηκε είναι προς το παρόν άγνωστοι. Οι Ουκρανοί θεωρούν ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται η Μόσχα, χωρίς να υπάρχει κάποιο τεκμήριο.

Εγκληματολόγοι, αστυνομικοί και μέλη της αντιτρομοκρατικής συνεχίζουν να εργάζονται στον τόπο του συμβάντος όπου πυροβολήθηκε το θύμα.

Μια έρευνα για ανθρωποκτονία επίσης ξεκίνησε, ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα, που δεσμεύτηκε να εξακριβώσει την ταυτότητα του ενόπλου και τις συνθήκες του εγκλήματος.

Ο Παρούμπι πυροβολήθηκε εξ επαφής. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, υπήρξαν συνολικά 8 πυροβολισμοί. Ο ύποπτος ήταν ντυμένος ως κούριερ, ακολουθούσε το θύμα και βρήκε την κατάλληλη στιγμή για να πυροβολήσει.

