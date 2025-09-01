ΗΠΑ: Όταν επιστήμονες ανακάλυψαν αλιγάτορα 1,5 μέτρου στο στομάχι πύθωνα - Δείτε βίντεο

Ένας άθικτος αλιγάτορας μήκους 1,5 μέτρων είχε βρεθεί το 2022 μέσα στο στομάχι ενός πύθωνα Βιρμανίας στη Φλόριντα, με το βίντεο να γίνεται viral ακόμη και σήμερα.

Ο πύθωνας, μήκους 4,5 μέτρων, είχε πιαστεί από εργαζόμενους στο Εθνικό Πάρκο Everglades και υποβλήθηκε σε ευθανασία επί τόπου, δήλωνε η γεωεπιστήμονας με έδρα τη Φλόριντα, Ρόζι Μουρ.

An alligator was found in the stomach of python by the national workers. pic.twitter.com/yslZIsdyA9 — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) September 1, 2025

Κατά τη διάρκεια νεκροψίας σε ερευνητικό εργαστήριο, είπε η Μουρ, οι επιστήμονες βρήκαν τον αλιγάτορα στο στομάχι του.

Το βίντεο που γύρισε η Μουρ αναρτήθηκε στη σελίδα της στο Instagram δείχνει επιστήμονες που φορούν γάντια να αξιολογούν το εξόγκωμα στο στομάχι του πύθωνα πριν το ανοίξουν στο πάτωμα.

Στη συνέχεια, οι επιστήμονες φαίνονται να βγάζουν τον αλιγάτορα από το στομάχι του τεράστιου φιδιού.

"Ο αλιγάτορας ήταν εντελώς άθικτος", δήλωσε η Μουρ. "Μόνο μια μικρή φθορά στο εξωτερικό δερματικό στρώμα. Τα οστεόδερμα (οι οστέινες εναποθέσεις στο δέρμα) ήταν εντελώς άθικτα!"

Το μέγεθος του αλιγάτορα και η ελαφρά αποσύνθεση δημιούργησαν μια ιδιαίτερα δυσάρεστη μυρωδιά, πρόσθεσε η Μουρ.

"Η μυρωδιά ήταν απαίσια", δήλωσε χαρακτηριστικά η 26χρονη.

Πηγή: skai.gr

