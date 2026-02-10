Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ρωσικός στρατός αναζητά εναλλακτικές λύσεις για το δορυφορικό δίκτυο Starlink μετά τον περιορισμό πρόσβασης που προκάλεσε διαταραχή σε βασικό σύστημα επικοινωνιών στο πεδίο της μάχης.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε την απενεργοποίηση των τερματικών Starlink που χρησιμοποιούσαν ρωσικά στρατεύματα, έπειτα από διαπραγματεύσεις μεταξύ του υπουργού Άμυνας της και του Ίλον Μασκ, διευθυντή της SpaceX που διαχειρίζεται το δίκτυο.

Ο περιορισμός στην πρόσβαση επιδρά ήδη αρνητικά στις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στη χρήση drones, σύμφωνα με δηλώσεις Ουκρανών αξιωματούχων.

Ο ρωσικός στρατός αγωνίζεται να βρει εναλλακτικές λύσεις για το δορυφορικό δίκτυο Starlink μετά τον περιορισμό της πρόσβασης, καθώς διαταράχθηκε ένα βασικό σύστημα επικοινωνιών που οι δυνάμεις της Μόσχας χρησιμοποιούσαν παράνομα στο πεδίο της μάχης αποκαλύπτει ο Guardian.

Η Ουκρανία δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι τα τερματικά Starlink που χρησιμοποιούνταν από ρωσικά στρατεύματα είχαν απενεργοποιηθεί μετά από συνομιλίες μεταξύ του υπουργού Άμυνας της χώρας και του Ίλον Μασκ του οποίου η εταιρεία SpaceX διαχειρίζεται το δορυφορικό δίκτυο.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η κίνηση είχε ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης drones.

Η Μόσχα είχε καταλήξει να βασίζεται σε χιλιάδες λαθραία τερματικά Starlink που εισήχθησαν κρυφά στη Ρωσία, συχνά μέσω της κεντρικής Ασίας, για να διατηρούν τις μονάδες συνδεδεμένες κατά μήκος της πρώτης γραμμής. Το σύστημα επέτρεπε στις ρωσικές δυνάμεις να συντονίζουν κινήσεις και επιθέσεις με drones σε περιοχές όπου οι στρατιωτικοί ασύρματοι ήταν αναξιόπιστοι ή παρεμποδίζονταν εύκολα.

Η Ρωσία δεν έχει εγχώρια εναλλακτική λύση που να πλησιάζει την ταχύτητα, την κάλυψη ή την ευκολία χρήσης. Η Ουκρανία λέει ότι ρωσικές μονάδες είχαν αρχίσει να εξοπλίζουν τα drones με τερματικά Starlink, βελτιώνοντας την ακρίβειά τους και καθιστώντας πιο δύσκολο να διαταραχθούν ηλεκτρονικά.

Ο Μασκ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να εμποδιστεί η ρωσική χρήση του Starlink είχαν αποτέλεσμα. «Φαίνεται ότι τα μέτρα που λάβαμε για να σταματήσουμε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Starlink από τη Ρωσία έχουν λειτουργήσει», έγραψε στο X.

Η κίνηση ήταν μια πρώτη νίκη για τον νέο υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαήλ Φεντόροφ, δεδομένης της προηγούμενης απροθυμίας του Μασκ να εμπλακεί σοβαρά στον πόλεμο και σχολίων του που συχνά θεωρούνται ευνοϊκά για τη Μόσχα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι επισήμαναν ότι εισήγαγαν ένα σύστημα «λευκής λίστας», που επιτρέπει μόνο σε επαληθευμένα τερματικά Starlink να συνδέονται με το δίκτυο, ουσιαστικά κλειδώνοντας συσκευές που πιστεύεται ότι βρίσκονται σε ρωσικά χέρια.

Παραμένει ασαφές σε ποιο βαθμό η αλλαγή θα επηρεάσει τις ρωσικές δυνάμεις στο πεδίο της μάχης. Το «μπλόκο», ωστόσο, έχει προκαλέσει θυμό και απογοήτευση μεταξύ των φιλοπόλεμων Ρώσων στρατιωτικών bloggers που είναι στενά συνδεδεμένοι με μονάδες πρώτης γραμμής.

«Αυτό που όλοι φοβόντουσαν για πολύ καιρό έχει συμβεί», έγραψε ο Γιούρι Ποντόλιακα, ένας βίντεο blogger με έδρα την Κριμαία με σχεδόν 3 εκατομμύρια ακόλουθους στο Telegram. «Ο Ίλον Μασκ γύρισε τον διακόπτη... οι επικοινωνίες μας βρίσκονται σε χάος».

Ένα άλλο μεγάλο φιλοπόλεμο κανάλι Telegram, το Dva Mayora, ανέφερε ότι η απώλεια του Starlink είχε ήδη γίνει αισθητή. «Η απενεργοποίηση των τερματικών Starlink που χρησιμοποιούν οι ρωσικές δυνάμεις είχε αρνητικό αντίκτυπο στις επικοινωνίες στις μονάδες μας», δημοσίευσε, προσθέτοντας ότι τα στρατεύματα έσπευσαν να δημιουργήσουν εφεδρικά συστήματα που ήταν «λιγότερο βολικά».

Οι αναλυτές λένε ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, αλλά υπολείπονται κατά πολύ του Starlink. Για συνδέσεις μικρής εμβέλειας, οι μονάδες μπορούν να βασίζονται σε οπτικές ίνες, ραδιογέφυρες που βασίζονται σε wifi ή ψηφιακά ραδιομόντεμ, τα οποία είναι όλα πιο αργά στην ανάπτυξη και πιο δύσκολο να χρησιμοποιηθούν σε κινητές επιχειρήσεις.

Η Ρωσία έχει επίσης τις δικές της δορυφορικές επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων που λειτουργούν από την Gazprom Space Systems, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε περιορισμένη κλίμακα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αλλά η εταιρεία λειτουργεί μόνο έναν μικρό αριθμό γεωστατικών δορυφόρων, πράγμα που σημαίνει ανομοιογενή κάλυψη και χαμηλότερη χωρητικότητα δεδομένων.

Οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να αναζητούν λύσεις για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το Starlink, στρεφόμενες σε μεσάζοντες εντός της Ουκρανίας και σε πολίτες που είναι έτοιμοι να καταχωρίσουν τερματικά στα δικά τους ονόματα. «Για τον εχθρό, το Starlink είναι τόσο σημαντικό που προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα ολόκληρο δίκτυο ατόμων που είναι πρόθυμοι να καταχωρήσουν τερματικά για λογαριασμό τους», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας στο Telegram.

Το ζήτημα έχει πυροδοτήσει οργή στη Μόσχα δεδομένου ότι, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, ο ρωσικός στρατός εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δυτική τεχνολογία. «Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το να βασιζόμαστε σε οτιδήποτε δυτικό στην τρέχουσα κατάσταση είναι επικίνδυνα υπερβολικά βέβαιο», δήλωσε ο Αλεξέι Ζουράβλιοφ, βουλευτής της Κρατικής Δούμας. «Ακόμα και λαμβάνοντας υπόψη τις ενεργές διαπραγματεύσεις που διεξάγουμε αυτή τη στιγμή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό δεν τους εμποδίζει να είναι αντίπαλοί μας».

Πηγή: skai.gr

