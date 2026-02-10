Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, δήλωσε την Τρίτη ότι αναμένει να ανακοινωθούν νέες δεσμεύσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με αμερικανικά όπλα, κατά τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, στο πλαίσιο διαδικτυακής ενημέρωσης, ο Γουίτακερ τόνισε ότι μέχρι στιγμής οι σύμμαχοι έχουν δεσμευτεί να αγοράσουν αμερικανικά όπλα αξίας άνω των 4,5 δισ. δολαρίων, ώστε να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης μέσω του PURL.

Συνολικά 21 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και δύο εταίροι έχουν δεσμευτεί να στηρίξουν την πρωτοβουλία, ανέφερε ο Γουίτακερ.



Πηγή: skai.gr

