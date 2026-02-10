Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι ρωσικές απώλειες σε νεκρούς ή αγνοούμενους στην Ουκρανία αυξήθηκαν ραγδαία, μειώνοντας τις πιθανότητες για την ανατροπή της κατάστασης στο πεδίο της μάχης, σύμφωνα με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους Αναλυτές επισημαίνουν ότι η πρόσφατη αύξηση των απωλειών δυσκολεύει τις ρωσικές δυνάμεις να συνεχίσουν τις εξαντλητικές επιθετικές επιχειρήσεις, με τον ρυθμό να έχει επιβραδυνθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από τη Μάχη του Σομ Η κατάσταση αναγκάζει τον ρωσικό στρατό να στρατολογεί μεγαλύτερο ποσοστό καταδικασμένων εγκληματιών, να πιέζει τους στρατιώτες να υπογράφουν συμβόλαια μετά τη λήξη της υποχρεωτικής θητείας και να επανατοποθετεί στις γραμμές του μετώπου τραυματίες στρατιώτες

Ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία έχει υποστεί απότομη αύξηση των νεκρών ή αγνοουμένων, σύμφωνα με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους, μειώνοντας τις πιθανότητες για την ανατροπή της κατάστασης στο πεδίο της μάχης που επιδιώκει ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνουν οι Financial Times.

Η πρόσφατη αύξηση των απωλειών θα δυσκολέψει τις ρωσικές δυνάμεις να συνεχίσουν τις εξαντλητικές επιθετικές επιχειρήσεις, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές έχουν επιβραδυνθεί σε ρυθμό χαμηλότερο από αυτόν της Μάχης του Σομ, σύμφωνα με αναλυτές.

Πλέον, δεν αρκούν όσοι Ρώσοι καλούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία παρά τα τεράστια ποσά που προσφέρονται, αναγκάζοντας τον στρατό της Μόσχας να στρατολογεί μεγαλύτερο ποσοστό καταδικασμένων εγκληματιών, να πιέζει τους στρατιώτες να υπογράφουν συμβόλαια μετά τη λήξη της υποχρεωτικής θητείας τους και να επανατοποθετεί στις γραμμές του μετώπου τραυματίες στρατιώτες.

Τα ποσοστά λιποταξίας έχουν φτάσει στο υψηλότερο σημείο τους σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, σύμφωνα με το Frontelligence Insight.

«Ο Πούτιν στοιχηματίζει ότι η συνεχής πίεση σε ένα ευρύ μέτωπο θα οδηγήσει τελικά στην κατάρρευση της ουκρανικής πλευράς. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο πολεμούν οι ρωσικές δυνάμεις δεν θα οδηγήσει σε σημαντικές επιχειρησιακές ανατροπές», δήλωσε ο Μάικλ Κόφμαν, ανώτερος ερευνητής στο Carnegie Endowment for International Peace.

Νέες στρατολογήσεις

Οι τάσεις στις στρατολογήσεις, εν τω μεταξύ, «μας δείχνουν όλο και περισσότερο ότι η Ρωσία θα δυσκολευτεί να διατηρήσει την επιθετική πίεση», πρόσθεσε ο Κόφμαν.

Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού από την πλευρά της Ουκρανίας, την ανάγκασε να παραδώσει εδάφη κατά μήκος ορισμένων τμημάτων της γραμμής του μετώπου, προκειμένου να απωθήσει τις ρωσικές δυνάμεις σε άλλα σημεία. Ο πληθυσμός της Ρωσίας είναι επίσης αρκετές φορές μεγαλύτερος από αυτόν της Ουκρανίας, γεγονός που της παρέχει πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεοσυλλέκτων.

Αν και η Ρωσία επιτυγχάνει τους στόχους της για την επιστράτευση περίπου 35.000 ατόμων το μήνα, σύμφωνα με τον Oleksandr Syrsky, αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, το 90% των νέων στρατολογημένων το 2025 χρησιμοποιήθηκαν για να αντικαταστήσουν τις απώλειες στο πεδίο της μάχης.

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι στρατολόγησε 422.704 άνδρες πέρσι και έχει θέσει παρόμοιους στόχους για το 2026.

Τον Δεκέμβριο, ο Πούτιν ισχυρίστηκε σε συνάντηση με Ρώσους διοικητές ότι ο στόχος της κατάληψης τεσσάρων μερικώς κατεχόμενων περιοχών της Ουκρανίας «προχωρά σύμφωνα με το σχέδιο».

Ωστόσο, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας επιτυγχάνουν την πρόοδο που απαιτεί ο Πούτιν με βραδύτερο ρυθμό και υψηλότερο κόστος από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη φάση του πολέμου.

Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί αφορά ρυθμό μόλις 15 έως 70 μέτρων την ημέρα από τότε που η Ρωσία πήρε το πάνω χέρι στο πεδίο της μάχης το 2024 -πιο αργά από ό,τι σε σχεδόν οποιονδήποτε πόλεμο τα τελευταία 100 χρόνια, σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS).

Σύμφωνα με την έκθεση του CSIS, τουλάχιστον 325.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στο πεδίο της μάχης, αριθμός πέντε φορές μεγαλύτερος από ό,τι σε όλους τους ρωσικούς και σοβιετικούς πολέμους μαζί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τουλάχιστον διπλάσιος από τις απώλειες της Ουκρανίας..

Αυτοί οι αριθμοί έχουν αυξηθεί περαιτέρω τους τελευταίους μήνες. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ισχυρίστηκε την περασμένη εβδομάδα ότι 30.000 έως 35.000 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώνονται ή τραυματίζονται σοβαρά κάθε μήνα.

Δυτικοί αξιωματούχοι αναφέρουν παρόμοια στοιχεία για το συνολικό ποσοστό απωλειών της Ρωσίας, το οποίο περιλαμβάνει και όσους τραυματίστηκαν λιγότερο σοβαρά στη μάχη. Ουκρανοί αξιωματούχοι και αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Ρωσία έχει μεγαλύτερο ποσοστό μη ανακτήσιμων απωλειών.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι απώλειες στην πρώτη γραμμή θα δημιουργήσουν τελικά περισσότερες δυσκολίες στη Ρωσία, ώστε να διατηρήσει τον αριθμό των στρατολογημένων. «Αν αυτό συνεχιστεί, θα χάσουν 100.000-120.000 στρατιώτες της πρώτης γραμμής σε λίγους μόνο μήνες. Και δεν θα μπορέσουν να καλύψουν εύκολα αυτό το κενό», σημείωσε.

Ο ρόλος των drones

Τα drones έχουν αλλάξει τη μορφή του πολέμου κατά το τελευταίο έτος και έχουν καταστήσει πιο δύσκολο για τις ρωσικές δυνάμεις να κερδίσουν εδάφη χωρίς να υποστούν σημαντικές απώλειες.

Σύμφωνα με έκθεση της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών της Λετονίας τον περασμένο μήνα, τα drones ευθύνονται σήμερα για το 70% έως 80% των νεκρών και τραυματιών και από τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με έναν πρώην Ουκρανό αξιωματικό, οι Ρώσοι διοικητές πιέζουν τις δυνάμεις τους να προχωρήσουν πιο βαθιά στην Ουκρανία.

«'Εχουν υπερβολικές απαιτήσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχουν απώλειες που συχνά θα μπορούσαν να αποφευχθούν», είπε.

«Ένας τραυματισμένος στρατιώτης μπορεί γρήγορα να γίνει βάρος όταν δεκάδες drones αιωρούνται πάνω από μια περιοχή, είτε παρατηρώντας είτε στοχεύοντας ενεργά, ενώ οι επιλογές διακομιδής παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες», πρόσθεσε ο πρώην αξιωματικός.

Πλουσιοπάροχα μπόνους

Οι Ρώσοι που κατατάσσονται στο μέτωπο προσελκύονται μέσω ενός συστήματος πλουσιοπάροχων μπόνους που χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από περιφερειακούς προϋπολογισμούς.

Οι πληρωμές, που μπορούν να ανέλθουν στο ισοδύναμο του μέσου μισθού αρκετών ετών, μειώθηκαν πέρσι πριν ανέβουν ξανά τις τελευταίες εβδομάδες.

Στο Χάντι-Μανσίσκ, τη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγό περιοχή της Ρωσίας, το συνολικό πακέτο για τους νεοσύλλεκτους ανέρχεται σε 4,1 εκατομμύρια ρούβλια (53.000 δολάρια). Άλλες 28 περιοχές προσφέρουν μπόνους που, σε συνδυασμό με άλλες πληρωμές, ανέρχονται σε 2,5 εκατομμύρια ρούβλια.

«Όσο έχουν ακόμα τα χρήματα για να προσφέρουν συμβόλαια, οι άνθρωποι θα έρχονται», δήλωσε ένας ανώτερος Ευρωπαίος στρατιωτικός αξιωματούχος.

Ωστόσο, καθώς οι πολεμικές δαπάνες ασκούν αυξανόμενη πίεση στους περιφερειακούς προϋπολογισμούς, αυτοί ενδέχεται να υποστούν πιέσεις για μείωση των πληρωμών καθώς η οικονομική επιβράδυνση πλήττει την οικονομία.

Για να εξοικονομήσει χρήματα, η Ρωσία έχει περιορίσει τις πληρωμές στις οικογένειες των αγνοουμένων και έχει επανατοποθετήσει περισσότερους τραυματίες στρατιώτες, σύμφωνα με έναν ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο.

Οι περιφέρειες ξόδεψαν τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια ρούβλια σε μπόνους στρατολόγησης πέρσι, σύμφωνα με τον Janis Kluge, εμπειρογνώμονα στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων και Ασφάλειας.

Η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να πληροί τους στόχους στρατολόγησης με τον τρέχοντα ρυθμό, εάν συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στις στρατιωτικές δαπάνες πάνω από όλα, δήλωσε ο Kluge.

Μόνο τα μπόνους στρατολόγησης, τα οποία προέρχονται από διάφορους ομοσπονδιακούς, περιφερειακούς, δημοτικούς και ορισμένους εταιρικούς προϋπολογισμούς, αντιπροσωπεύουν περίπου το 0,5% του ρωσικού ΑΕΠ, επεσήμανε.

«Αυτό είναι ένα τεράστιο ποσό μόνο για τον σκοπό της στρατολόγησης ατόμων για τον πόλεμο, αλλά στο πλαίσιο των στρατιωτικών δαπανών που ανέρχονται σε 8-10% του ΑΕΠ, είναι μόνο ένα μικρό μέρος του κόστους αυτού του πολέμου», είπε. «Θα μπορούσαν να το διπλασιάσουν και σίγουρα έτσι θα έβρισκαν περισσότερους άνδρες», τόνισε.

Οι αμοιβές είναι πιο ελκυστικές στις φτωχότερες περιοχές της Ρωσίας, οι οποίες έχουν προσφέρει δυσανάλογα μεγάλο αριθμό στρατιωτών, συχνά από τους πολυάριθμους αυτόχθονες πληθυσμούς τους.

