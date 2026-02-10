Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Κομισιόν αποσκοπεί στον αποκλεισμό των κινεζικών εταιρειών από επικερδείς δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, μέσω αναθεώρησης των κανόνων του προϋπολογισμού της.

Η Κομισιόν επιδιώκει να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες από επικερδείς δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, αναθεωρώντας τους κανόνες του προϋπολογισμού της, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους της Επιτροπής που επικαλείται το Politico.

Τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον περιορισμό της κινεζικής επιρροής στην Ευρώπη. Ένα παράλληλο νομοσχέδιο από τον επίτροπο Βιομηχανίας Στεφάν Σεζουρνέ στοχεύει στον περιορισμό των κινεζικών επενδύσεων και στην ανάγκαση ξένων εταιρειών να συνεργαστούν με τοπικές εταιρείες σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης των βιομηχανικών τομέων της ΕΕ.

Η αποφυγή ξένων οντοτήτων θα συνάδει με την προσπάθεια της Γαλλίας να επεκτείνει μια ρήτρα «Αγοράστε ευρωπαϊκά» σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η οποία βρίσκεται προς το παρόν υπό διαπραγμάτευση από τις εθνικές πρωτεύουσες.

«Πρέπει να είστε σε θέση να λάβετε υπόψη το γεγονός ότι, τουλάχιστον σε ορισμένους στρατηγικούς τομείς, τα εξαρτήματα ή τα προϊόντα κατασκευάζονται στην Ευρώπη», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρόλαντ Λεσκούρ σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα. «Οι ΗΠΑ το κάνουν, η Κίνα το κάνει... Δεν μπορούμε να είμαστε απλώς το τελευταίο μωρό στην αυλή που τρέχει γύρω - γύρω όταν όλοι κάνουν κάτι διαφορετικό στο καθιστικό».

Ωστόσο, οι επικριτές προειδοποιούν ότι η επιβολή υπερβολικών όρων στις δαπάνες της ΕΕ θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος και να πυροδοτήσει εμπορικά αντίποινα, ενώ παράλληλα θα τιμωρούσε τις φτωχότερες χώρες που λαμβάνουν τα αναπτυξιακά κεφάλαια του μπλοκ.

Μια ομάδα Ευρωπαίων επιτρόπων που επικεντρώνεται στην οικονομική ασφάλεια - συμπεριλαμβανομένων των Πιότρ Σεραφίν, Βάλντις Ντομπρόβκις και Μάρος Σέφτσοβιτς, οι οποίοι είναι αντίστοιχα υπεύθυνοι για τα χαρτοφυλάκια προϋπολογισμού, οικονομίας και εμπορίου - θα συζητήσουν τους κανόνες του προϋπολογισμού στις 18 Φεβρουαρίου.

«Πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων και του τρόπου με τον οποίο δαπανούμε τα χρήματά μας», δήλωσε ανώνυμα ένας από τους αξιωματούχους της Επιτροπής.

Οι όροι της ΕΕ

Τα ευρωπαϊκά μέτρα απορρέουν από μια ρήτρα που εισήγαγε η Επιτροπή στους κανόνες του προϋπολογισμού το 2024, η οποία ορίζει «απαιτήσεις ασφαλείας» για ορισμένες δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ που αφορούν στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία.

Η Επιτροπή θα περιγράψει ποιες είναι αυτές οι απαιτήσεις και ποιους τομείς θα επηρεάσουν τον επόμενο μήνα. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να φτάσουν μέχρι και στον περιορισμό των κινεζικών εταιρειών από την παραγωγή μετατροπέων που χρησιμοποιούνται σε ηλιακούς συλλέκτες, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. Οι κανόνες θα ισχύουν επίσης για έργα που αναλαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον βραχίονα δανεισμού του μπλοκ. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες δεν θα αναφερθούν ονομαστικά σε χώρες που θα αποκοπούν από το κοινοτικό δημόσιο χρήμα.

Σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό για το 2028, η αναθεώρηση θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση των ξένων εταιρειών στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας — ένα ταμείο ύψους 410 δισεκατομμυρίων ευρώ για την προώθηση της βιομηχανικής ανάπτυξης — και στο Ταμείο «Global Europe», το οποίο ανέρχεται σε 200 δισεκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτεί τη βοήθεια της ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Οι Γάλλοι ενδέχεται να χαιρετίσουν την επικείμενη αυστηροποίηση, καθώς το Παρίσι πιέζει για «ευρωπαϊκή προτεραιότητα» σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό. Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής θα συναντήσει αντίσταση από μια ομάδα χωρών της Βόρειας Ευρώπης.

Σε κοινή επιστολή, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ολλανδία και η Σουηδία προειδοποιούν ότι η προτεραιότητα στα ευρωπαϊκά αγαθά και υπηρεσίες «κινδυνεύει να ακυρώσει τις προσπάθειές μας για απλοποίηση (διαδικασιέων), να εμποδίσει την πρόσβαση των εταιρειών σε τεχνολογία παγκόσμιας πρωτοπορίας... και να αποτρέψει τις επενδύσεις στην ΕΕ».

Πηγή: skai.gr

