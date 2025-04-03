Ικανοποίηση Σεϊνμπάουμ γιατί οι ΗΠΑ δεν επέβαλαν πρόσθετους δασμούς στο Μεξικό

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σεϊνμπάουμ εξέφρασε την ικανοποίησή της σήμερα επειδή ο Αμερικανός ομόλογός της, ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν επέβαλε νέους δασμούς στη χώρα της, πέραν αυτών που έχει ήδη ανακοινώσει στην αυτοκινητοβιομηχανία, τον χάλυβα και το αλουμίνιο.

«Αυτό είναι καλό για τη χώρα. Έχει να κάνει με την καλή σχέση που οικοδομήσαμε μεταξύ της μεξικανικής και της αμερικανικής κυβέρνησης», είπε κατά την πρωινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η απόφαση του Τραμπ να εξαιρέσει το Μεξικό σημαίνει ότι διατηρείται σε ισχύ η συμφωνία ελευθέρου εμπορίου (UMSCA), σχολίασε ο υπουργός Οικονομικών Μαρσέλο Εμπράρδ, κάνοντας λόγο για «μεγάλη επιτυχία». «Ο στόχος μας για τις επόμενες 40 ημέρες είναι να πετύχουμε τις καλύτερες εμπορικές συνθήκες για την αυτοκινητοβιομηχανία, τον χάλυβα και το αλουμίνιο», πρόσθεσε.

Το Μεξικό φιλοξενεί 37 εργοστάσια μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών (Audi, BMW, Ford, Hyundai, Honda, Mazda, Nissan, Stellantis, Toyota, Volkswagen κλπ) σύμφωνα με τη Μεξικανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας (ΑΜΙΑ).

Η Σεϊνμπάουμ είπε ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει αργότερα σήμερα μέτρα για την ενδυνάμωση της θέσης της χώρας σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.