Η Πολωνία θα δαπανήσει σχεδόν το 5% του ΑΕΠ της στην άμυνα το 2026

Η Πολωνία θα δαπανήσει σχεδόν το 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της (ΑΕΠ) στην άμυνα το 2026, έναντι 4,7% φέτος, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

Η Πολωνία, η οποία είναι ισχυρός υποστηρικτής της γειτονικής Ουκρανίας που δέχεται επίθεση από τη Ρωσία, και η οποία μοιράζεται τα σύνορά της επίσης με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, είναι το μέλος του ΝΑΤΟ που δαπανά το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της στην άμυνα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Σήμερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα "παραμείνουν" στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν ότι όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ θα αυξήσουν σημαντικά τις στρατιωτικές τους δαπάνες, διαθέτοντας σε αυτές τουλάχιστον το 5% του ΑΕΠ.

"Το 5% είναι πράγματι ο στόχος που θέλουμε να φθάσουμε ήδη την προσεχή χρονιά, να πλησιάσουμε όλο και πιο πολύ το 5%", δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ – Κάμιτς μετά τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βαρσοβία.

«Και ακόμη και με τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια που έχουμε υπογράψει, πρέπει να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο δαπανών για τα χρόνια που έρχονται", πρόσθεσε.

Καθώς έχει θορυβηθεί από την εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική Ουκρανία πριν από τρία χρόνια, η Πολωνία έχει αρχίσει εδώ και χρόνια ένα πρόγραμμα γρήγορου εκσυγχρονισμού του στρατού της, με συμβόλαια αγοράς εξοπλισμού έναντι δισεκατομμυρίων ζλότι κυρίως στις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.