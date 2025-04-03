Ολοένα και λιγότεροι Καναδοί επιλέγουν πλέον τις ΗΠΑ για τις διακοπές τους με τη ζήτηση να έχει μειωθεί κατακόρυφη.

«Υπάρχει πολύς θυμός εκεί έξω» δήλωσε στη Washington Post η Stacy Ritter, επικεφαλής του Visit Lauderdale στη Νότια Φλόριντα, αφού πολλοί Αμερικανοί δεν φαίνονται πλέον ιδιαίτερα πρόθυμοι να ξοδέψουν τα χρήματά τους εντός αμερικανικών συνόρων.

Η Ένωση Ταξιδίων των ΗΠΑ εκτιμά ότι περίπου 20 εκατομμύρια Καναδοί επισκέπτονται ετησίως τις ΗΠΑ δαπανώντας περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια και επιλέγοντας δημοφιλή hot spots όπως η Φλόριντα, η Αριζόνα και η Καλιφόρνια. Αλλά όλη αυτή η αγάπη κινδυνεύει να μπει στον «πάγο» αφού ειδικοί του ταξιδιωτικού κλάδου επισημαίνουν μια απότομη μείωση στους Καναδούς επισκέπτες μέχρι στιγμής το 2025 με τις κρατήσεις σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία να καταγράφουν κατακόρυφη πτώση. Μείωση παρατηρείται και στις αεροπορικές κρατήσεις εταιρειών που πετούν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πολλοί Καναδοί λένε ότι είναι θυμωμένοι με τον Ντόναλντ Τραμπ που επιβάλλει υψηλούς δασμούς σε αγαθά και ζητά από τον Καναδά να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ.

«Πλήρης κατάρρευση»

Ο ΜακΚένζι ΜακΜίλαν, σύμβουλος του Travel Group με έδρα το Βανκούβερ, είπε ότι η εταιρεία του ήταν συνήθως πολύ απασχολημένη αυτή την εποχή του χρόνου με το να οργανώνει την τελευταία στιγμή ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά ταξίδια για τους Καναδούς σε αγαπημένα μέρη όπως το Σαν Ντιέγκο, το Παλμ Σπρινγκς, το Φοίνιξ, το Λας Βέγκας και η Φλόριντα. Αντίθετα, φέτος η ζήτηση «είναι μηδέν». Η απότομη πτώση ξεκίνησε σταδιακά, με ορισμένους πελάτες τον περασμένο Ιανουάριο να λένε ότι θέλουν να αποφύγουν τις ΗΠΑ φέτος. «Από τον Φεβρουάριο άρχισε μια πλήρης κατάρρευση».

Ο ΜακΜίλαν είπε ότι περίπου το 20 με 30% των ταξιδιών που είχαν ήδη κρατηθεί ακυρώθηκαν. Έκτοτε, είπε, η εταιρεία έχει δει περίπου πτώση 90% στις νέες κρατήσεις για διακοπές στις ΗΠΑ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, καθώς οι πελάτες επιλέγουν άλλους προορισμούς.

Ο πρόεδρος της Tourism Economics, Άνταμ Σακς προέβλεψε 4 εκατομμύρια λιγότερους Καναδούς να επισκέπτονται τις Ηνωμένες Πολιτείες φέτος, μια μείωση 20% που θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική οικονομία, είπε.

Η PT Tours, μια εταιρεία ξεναγήσεων με τουριστικά λεωφορεία που έχει έδρα το Νιού Μπράνσγουικ, ακύρωσε οκτώ ταξίδια για τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων στη Βοστόνη και την Ουάσιγκτον μαζί με ένα ταξίδι τον Οκτώβριο στο Νιου Χάμσαϊρ. Η ιδιοκτήτρια της εταιρείας Phyllis LeBlanc είπε ότι οι πελάτες της άρχισαν να τηλεφωνούν για να ακυρώσουν τις κρατήσεις τους στα τέλη Ιανουαρίου.

«Με όλες τις ειδήσεις που συμβαίνουν, οι άνθρωποι φοβούνται» είπε.

Ο Daniel Fequet, συνιδρυτής και γενικός διευθυντής της Approach Tours με έδρα το Μόντρεαλ, είπε ότι το ένα τέταρτο των πελατών του τους τελευταίους δύο μήνες είπε στους πωλητές του ότι κάνουν κράτηση με την εταιρεία του ειδικά επειδή δεν θέλουν ένα ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιλέγοντας προορισμούς όπως η Νότια Αφρική.

«Υπάρχει αβεβαιότητα, και μαζί με αυτό έρχεται και η έλλειψη ασφάλειας. Νομίζω ότι αυτοί είναι οι δύο κύριοι παράγοντες της μείωσης στις ΗΠΑ», είπε.

Λιγότεροι Καναδοί επισκέπτονται τη Φλόριντα

Τον περασμένο Φεβρουάριο τα ταξίδια από τον Καναδά στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 17,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ. Η κυβερνητική στατιστική υπηρεσία του Καναδά ανέφερε πτώση κατά 23% σε ετήσια βάση. Ο Καναδάς ανέφερε επίσης ότι οι κάτοικοί του πραγματοποίησαν 13,1% λιγότερες πτήσεις προς τις ΗΠΑ και πίσω.

Το Flight Center Travel Group Canada, ένα ταξιδιωτικό γραφείο, σημείωσε μείωση 40% στις κρατήσεις αναψυχής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα. Επίσης, είχε ένα ποσοστό ακυρώσεων 20% σε ταξίδια στις ΗΠΑ. Πολλοί επέλεξαν άλλους προορισμούς όπως το Μεξικό ή την Καραϊβική.

«Καθώς προχωράμε προς τον Απρίλιο, παρακολουθούμε μια σαφή αλλαγή στις ταξιδιωτικές προτιμήσεις», δήλωσε η εκπρόσωπος της εταιρείας Amra Durakovic. «Οι Καναδοί εξακολουθούν να θέλουν να βλέπουν τον κόσμο - είναι απλώς πιο συνειδητοποιημένοι για το πού πηγαίνουν και πώς ξοδεύουν τα χρήματά τους».

Η ταξιδιωτική εταιρεία Intrepid Travel είπε ότι το ποσοστό των καναδικών κρατήσεων προς τις ΗΠΑ - δηλαδή το ποσοστό όλων των καναδικών κρατήσεων για τις ΗΠΑ σε σύγκριση με άλλους προορισμούς - μειώθηκε κατά 92% τον Μάρτιο σε σύγκριση με πέρυσι.

Η Air Canada ανέφερε στην ετήσια συνεδρίασή της αυτή την εβδομάδα ότι οι κρατήσεις της για πτήσεις πέρα ​​από τα σύνορα τους επόμενους έξι μήνες μειώθηκαν κατά 10% από έτος σε έτος, σύμφωνα με το Bloomberg.

Μια ανάλυση από την εταιρεία αεροπορικών δεδομένων Visual Approach δείχνει ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν μειώσει τη χωρητικότητά τους σε αεροδρόμια σε ορισμένα κορυφαία τουριστικά σημεία. Η Courtney Miller, ιδρυτής της εταιρείας, είπε ότι το αμερικανικό αεροδρόμιο που σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση στις αφίξεις τον Απρίλιο από τον Καναδά είναι το Fort Lauderdale-Hollywood International στη Φλόριντα, με μείωση 20%.

Το Visit Orlando ανέφερε από την πλευρά του ότι υπήρξε μια «αξιοσημείωτη επιβράδυνση» τις τελευταίες εβδομάδες στις κρατήσεις ξενοδοχείων με προκαταβολές από Καναδούς μέχρι τον Σεπτέμβριο, παρουσιάζοντας μια πτώση ακόμα και 35% τον Μάιο.

Αλλά δεν κινδυνεύει μόνο η Φλόριντα. Μια πτώση μόλις 10 - 15% στους Καναδούς επισκέπτες θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια εκατομμυρίων δολαρίων σε άμεσες δαπάνες γύρω από τα σύνορα που χωρίζει το Οντάριο από την Νέα Υόρκης, προειδοποίησε ο Κόρει Φαρμ διευθυντής τουρισμού του Thousand Islands International Tourism Council.

Πηγή: skai.gr

