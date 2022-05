Σε καταφύγιο χρειάστηκε να φυγαδευτεί ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Οδησσό λόγω πυραυλικής επίθεσης, όπως αναφέρει το BBC, το οποίο επικαλείται Ευρωπαίο αξιωματούχο.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Πρωθυπουργό της Ουκρανίας Ντένις Σμιχάλ, «οι συμμετέχοντες έπρεπε να διακόψουν τη συνάντηση για να βρουν καταφύγιο καθώς πύραυλοι έπληξαν την περιοχή».

Ο Μισέλ επισκεπτόταν την πόλη στα νοτιοδυτικά για να δει τον αντίκτυπο του πολέμου της Ρωσίας στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter, «ήρθα για να γιορτάσω την Ημέρα της Ευρώπης στην Οδησσό, την πόλη όπου ο Πούσκιν είπε ότι "μπορείς να νιώσεις την Ευρώπη". Και εκεί που σήμερα ο ουκρανικός λαός θωρακίζει τα μνημεία του από σφαίρες και ρουκέτες και την ελευθερία του από τη ρωσική επιθετικότητα. Δεν είστε μόνοι. Η ΕΕ στέκεται δίπλα σας».

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that "you can feel Europe."



And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.



You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb