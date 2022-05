Νέα πυραυλικά χτυπήματα στην περιοχή της Οδησσού φέρονται να πραγματοποίησαν την Κυριακή οι ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με αναφορές στα ουκρανικά ΜΜΕ.

Βίντεο που έχει «ανέβει» στα social media δείχνει αρκετές στήλες καπνού να υψώνονται στον αέρα, ενώ κάτοικοι της πόλης επιβεβαιώνουν πως ήχησαν οι σειρήνες και άκουσαν πολλές ισχυρές εκρήξεις σε διαφορετικά σημεία στα περίχωρα της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις περιοχές που χτύπησαν οι Ρώσοι με πυραύλους, είναι το προάστιο της Οδησσού, το Αρτσίζ.

Δείτε εικόνες από την περιοχή:

🚀🚀🚀 This is how the base of mercenaries(CALL OF DUTY LOSERS) in Odessa looks like now, which was located in a local hotel💥💥💥👇👇👇 pic.twitter.com/l6Nooho9cL