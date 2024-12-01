Ουκρανία: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προτείνει ένταξη «light» της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Νέος διπλωματικός ελιγμός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επανερχόμενος στην πρότασή του για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, και με στόχο να αμβλύνει τις αντιδράσεις κρατών - μελών, ο πρόεδρος Ζελένσκι διευκρίνισε την Κυριακή ότι εάν η χώρα του ενταχθεί στο ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια του πολέμου, το άρθρο 5 της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, το οποίο προβλέπει συλλογική προστασία έναντι εξωτερικού κίνδυνου, ενδέχεται να μην ισχύει για ολόκληρη την επικράτειά της.



Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τη δήλωση σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αντόνιο Κόστα, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Κυριακή, όπως αναφέρουν ουκρανικά ΜΜΕ.



Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει ποτέ νομικά οποιαδήποτε κατοχή των εδαφών της από τη Ρωσία.



«Η πρόσκληση στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να απευθύνεται μόνο σε ένα τμήμα της ουκρανικής γης. Αυτή είναι μια αυτόματη αναγνώριση ότι όλες οι άλλες περιοχές όχι μόνο κινδυνεύουν, αλλά και δεν ανήκουν στην Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν θα το κάνει ποτέ αυτό. Εάν αυτό είναι πρόσκληση, παρακαλώ συμπεριλάβετε όλες τις περιοχές» δήλωσε αρχικά.



Ωστόσο, διευκρίνισε κατόπιν, κατανοούμε ότι το άρθρο 5 (της Βορειοατλαντικής Συνθήκης), εάν είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να ισχύει για ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας, επειδή τα κράτη – μέλη αντιτίθενται στους κινδύνους εμπλοκής στον πόλεμο».



Ταυτόχρονα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο δεν έχει λάβει επίσημα συστάσεις από τους εταίρους σχετικά με τη ρύθμιση της ένταξης στη Συμμαχία.



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναγνώρισε την πιθανότητα η Ουκρανία να υπογράψει μια «συμφωνία κατάπαυσης του πυρός» εάν η ελεγχόμενη από το Κίεβο περιοχή τεθεί «κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ».



Οι ουκρανικές αρχές είχαν αναφέρει προηγουμένως ότι η Συμμαχία δεν θα προσκαλούσε το Κίεβο να συμμετάσχει μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος, αποσαφηνίζοντας ότι η ένταξη θα γινόταν ακριβώς εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων.



Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τα μέλη του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, που είναι επί του παρόντος δύσπιστα σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας στη συμμαχία εν μέσω πολέμου.



«Αλλά υπάρχει ακόμα μια γερμανική πλευρά, υπάρχει ακόμα μια ουγγρική πλευρά, και επομένως μόνο ένα ενισχυμένο μήνυμα μπορεί να γίνει θετικά αντιληπτό από όλους τους ηγέτες».



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση έχει δύο μήνες ακόμη στην εξουσία, και οι ΗΠΑ «έχουν επιρροή σε αυτούς τους λίγους Ευρωπαίους σκεπτικιστές για το μέλλον μας» στη Συμμαχία.



«Εγώ, για παράδειγμα, δεν βλέπω κινδύνους στην πιθανή μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, όπως δεν βλέπουν και οι περισσότερες χώρες του ΝΑΤΟ. Ούτε καν μια πρόσκληση, αλλά μια συμβουλή προς τους ηγέτες σχετικά με τη μελλοντική πρόσκληση της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ», παρατήρησε, αναφερόμενος στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας. Συνέδριο στις 3-4 Δεκεμβρίου.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι δεν ζητά από τους εταίρους της Ουκρανίας να αναπτύξουν στρατεύματα στη χώρα, επειδή ένα τέτοιο αίτημα «πιθανότατα θα αναγκάσει περίπου τους μισούς από αυτούς να αποσύρουν πλήρως την υποστήριξή τους».



Σημείωσε ότι εκπρόσωποι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ θα πρέπει να συμμετάσχουν σε πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία αφότου η Ουκρανία ενισχύσει τη θέση της.

Νέα ευρωπαϊκή βοήθεια συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Την αμέριστη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον ουκρανικό λαό εξέφρασε από πλευράς του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην κοινή συνέντευξη με τον Ουκρανό πρόεδρο ανήμερα της επετείου του δημοψηφίσματος ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

Υπογράμμισε την ανάγκη για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, καταδικάζοντας τις επιθέσεις της Ρωσίας. Η ΕΕ δεσμεύτηκε να συνεχίσει να παρέχει σημαντική οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη του ουκρανικού προϋπολογισμού, καθώς και μηνιαίων αποστολών συνολικού ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για ένα χρόνο που χρηματοδοτούνται από «παγωμένα» ρωσικά διαθέσιμα.

Ο Αντόνιο Κόστα τόνισε επίσης τη σημασία της ενίσχυσης της πίεσης κατά της Ρωσίας, προαναγγέλλοντας 15ο πακέτο κυρώσεων, και υποστήριξε την προοπτική της Ουκρανίας να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια στο μέλλον.

O Μπάιντεν αρνείται την πιθανότητα παράδοσης πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Μπάιντεν αρνήθηκε την πιθανότητα να παράσχει πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία.



Η επιστροφή πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία, τα οποία παρέδωσε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 (ως μέρος της ανεξαρτητοποίησής της από την ΕΣΣΔ) δεν θεωρείται μέρος των προσπαθειών στρατιωτικής υποστήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Τζέικ Σάλιβαν, Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, σε συνέντευξη στο ABC News.

Ο Σάλιβαν κλήθηκε να σχολιάσει το άρθρο των New York Times του περασμένου μήνα, σύμφωνα με το οποίο ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν φέρονται να αναγνωρίζουν την πιθανότητα να επιστραφεί στην Ουκρανία η πυρηνική δυνατότητα που απεμπόλησε μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

