Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε σήμερα μια "απαράδεκτη λογική κλιμάκωσης" της Ρωσίας στην Ουκρανία και επέμεινε ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να βοηθά το Κίεβο το ίδιο "εντατικά και για όσο μεγάλο χρονικό διάστημα" χρειάζεται ανεξαρτήτως των ρωσικών απειλών, ανέφερε το Ελιζέ.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Μακρόν «καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα αδιάκριτα πλήγματα της Ρωσίας που συνεχίζουν να κλιμακώνονται κατά των πόλεων, κατά των αμάχων και κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας», αναφέρει η γαλλική προεδρία.

«Τα πλήγματα αυτά, η αυξημένη συνεργασία με τη Βόρεια Κορέα και η ανεύθυνη ρητορική που τα συνοδεύει, είναι μέρος μιας απαράδεκτης λογικής κλιμάκωσης από την πλευρά της Ρωσίας, η οποία συνεχίζει να επιδιώκει ένα αναθεωρητικό, βάναυσο και ιμπεριαλιστικό σχέδιο παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ουκρανίας και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι αυτή η λογική κλιμάκωσης «δεν θα μπορούσε να ανατρέψει την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ουκρανία το ίδιο εντατικά και για όσο μεγάλο χρονικό διάστημα χρειάζεται, προκειμένου να μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά της στη νόμιμη άμυνα και ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας να ηττηθεί».

Έπειτα από ένα πρώτο πλήγμα στην Ουκρανία στις 22 Νοεμβρίου με τον ισχυρό υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο "Ορέσνικ", ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απειλεί να επαναλάβει τέτοια πλήγματα, κυρίως κατά του Κιέβου, ακόμα και να βομβαρδίσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις δυτικών χωρών που εξοπλίζουν το Κίεβο, ως απάντηση στους βομβαρδισμούς που διεξήγαγε το Κίεβο στη Ρωσία με τη χρήση αμερικανικών πυραύλων ATACMS και βρετανικών Storm Shadow.

Επί του παρόντος δεν έχει πραγματοποιήσει τις απειλές του, ωστόσο εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, και με πυρομαχικά διασποράς, σύμφωνα με το Κίεβο.

Η Γαλλία επανέλαβε από την πλευρά της ότι η εκτόξευση γαλλικών πυραύλων από τις ουκρανικές δυνάμεις σε ρωσικό έδαφος παραμένει "μια επιλογή".

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε μιλήσει για την επιλογή αυτή στις 25 Μαΐου στη Γερμανία για να "καταστεί δυνατή η εξουδετέρωση των (ρωσικών) στρατιωτικών εγκαταστάσεων από τις οποίες εκτοξεύονται οι πύραυλοι" κατά της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

