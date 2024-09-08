Οι ισραηλινές υπηρεσίες άμεσης δράσης ανακοίνωσαν σήμερα το θάνατο τριών ανθρώπων, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση με πυροβόλο όπλο σε ένα από τα σημεία διέλευσης ανάμεσα στην κοιλάδα του Ιορδάνη, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, και την Ιορδανία.

Ο θάνατος τριών ισραηλινών αμάχων στο εν λόγω περιστατικό ανακοινώθηκε και από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με τον οποίο ένας ένοπλος πλησίασε τη Γέφυρα Άλενμπι με φορτηγό από την Ιορδανία, βγήκε από το όχημα και άνοιξε πυρ.

«Το ιατρικό προσωπικό και οι τραυματιοφορείς του MDA (σ.σ.: Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού) διαπίστωσαν το θάνατο τριών ανδρών ηλικίας περίπου 50 ετών, οι οποίοι έφεραν τραύματα από σφαίρες», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι υπηρεσίες άμεσης δράσης.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε σε χωριστή ανακοίνωση πως ένας επιτιθέμενος «εξουδετερώθηκε»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

