Οργή στην Ιταλία: 32.000 μέλη σε ομάδα στο Facebook με φωτογραφίες γυμνών γυναικών

Το Facebook έκλεισε ομάδα που είχε δημιουργηθεί στην Ιταλία, στην οποία άνδρες ανέβαζαν προσωπικές και συχνά ερωτικές φωτογραφίες ανυποψίαστων γυναικών.

Η ομάδα ονομαζόταν «Mia Moglie», («Η Γυναίκα μου»), και είχε περίπου 32.000 μέλη προτού κλείσει αυτή την εβδομάδα.

Η αποκάλυψη της ύπαρξης της ομάδας προκάλεσε οργή στην Ιταλία, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι στη θέση της ομάδας που έκλεισε μπορεί να δημιουργηθούν άλλες.

Η Meta ανακοίνωσε ότι έκλεισε τη σελίδα επειδή παραβίαζε τις πολιτικές της περί σεξουαλικής εκμετάλλευσης ενηλίκων.

Σύμφωνα με το BBC, σε screenshots που τραβήχτηκαν πριν κλείσει η ομάδα φαίνονται γυμνές γυναίκες, μερικές φορές ενώ κοιμούνταν ή κατά τη διάρκεια ιδιωτικών στιγμών.

Κάτω από τις αναρτήσεις υπήρχαν πολυάριθμα σεξουαλικά σχόλια από άνδρες. Ορισμένοι ανέφεραν ότι ήθελαν να «βιάσουν» τη γυναίκα, ενώ άλλοι επαινούσαν τον μυστικό χαρακτήρα των φωτογραφιών.

Η σελίδα αναδείχθηκε από τη συγγραφέα Καρολίνα Καπρία, η οποία έγραψε ότι ένιωσε ναυτία και φόβο με αυτά που είδε.

«Αυτός ο συνδυασμός της βίας με τη σεξουαλικότητα είναι τόσο βαθιά ριζωμένος στην κουλτούρα μας, που σε μια δημόσια ομάδα, άνδρες γράφουν χωρίς να κρύβουν ονόματα και πρόσωπα» πρόσθεσε.

Η Φιορέλα Ζαμπάτα από το κόμμα των Ευρωπαίων Πρασίνων ανέφερε στα κοινωνικά δίκτυα ότι αυτό δεν είναι απλά αθώο χιούμορ, αλλά εικονικός βιασμός.

«Αυτές οι πλατφόρμες πρέπει να πολεμηθούν, αυτή η τοξική αντίληψη του ανδρισμού πρέπει να πολεμηθεί, και όλοι πρέπει να δράσουμε: η κοινωνία των πολιτών αλλά και η πολιτική».

Η εκδικητική πορνογραφία, η διανομή σεξουαλικών εικόνων ή βίντεο που προορίζονταν να παραμείνουν ιδιωτικά, έγινε παράνομη στην Ιταλία το 2019.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι έχουν ήδη αναφέρει την ομάδα στην αστυνομική μονάδα που ερευνά τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.

Η ανακοίνωση της Meta πρόσθεσε: «Δεν επιτρέπουμε περιεχόμενο που απειλεί ή προωθεί τη σεξουαλική βία, τον σεξουαλικό εξαναγκασμό ή την εκμετάλλευση στις πλατφόρμες μας».

Η αποκάλυψη της ιταλικής σελίδας στο Facebook οδήγησε ορισμένους να συγκρίνουν την υπόθεση με την υπόθεση Πελικό στη Γαλλία. Παρά τον εικονικό της χαρακτήρα, η Καπρία τόνισε ότι η υπόθεση δείχνει πως το περιστατικό Πελικό δεν ήταν μεμονωμένο. Και στις δύο περιπτώσεις, είπε, φαίνεται «ένας άνδρας που πιστεύει ότι μπορεί να ελέγχει τη σύζυγό του και για τον οποίο η σεξουαλικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καταπίεση».

