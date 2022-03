Το αεροσκάφος του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, προσγειώθηκε σήμερα στο Ζέσουφ, στην Πολωνία, σε απόσταση 100 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Τις πρώτες ώρες της διήμερης επίσκεψής του στην Πολωνία, ο Μπάιντεν αναμένεται να συναντηθεί με Αμερικανούς στρατιώτες που έχουν σταθμεύσει σε αυτήν την πόλη, προτού μεταβεί στη Βαρσοβία για συνομιλίες με Πολωνούς ηγέτες και μια επίσκεψη σε ένα κέντρο υποδοχής Ουκρανών προσφύγων, που εγκατέλειψαν τη χώρα τους για να γλυτώσουν από τη ρωσική εισβολή.

#US President Joe Biden Arrives in #Rzeszow



Here he will meet with #Polish President Andrzej Duda. pic.twitter.com/P0Vxx0ld3f