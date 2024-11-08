Γερμανία: Περισσότεροι νέοι πίνουν μέχρι…τελικής πτώσης

Περίπου τριάντα φορές τον χρόνο η Βικτόρια Γοέλ Μολ επισκέπτεται τα νοσοκομεία για να επισκεφθεί εφήβους και νεαρούς που χρήζουν ιατρικής βοήθειας μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Η ζήτηση για τη βοήθειά της εκτοξεύεται στη διάρκεια του Αποκριών και του Halloween. «Στα νοσοκομεία δεν συναντούμε ανθρώπους που ήπιαν μερικές μπύρες παραπάνω, αλλά άτομα που κατανάλωσαν συνήθως ποτά υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ αναμεμειγμένα με τα αποκαλούμενα ενεργειακά ποτά», δηλώνει στην DW.



Η παιδαγωγός εργάζεται στο Update, ένα εξειδικευμένο κέντρο πρόληψης εθισμού και συμβουλευτικής για παιδιά, νέους και γονείς, το οποίο διευθύνεται από την ευαγγελική οργάνωση αρωγής Diakonie και την καθολική Caritas στη Βόννη. «Όσο πιο νέοι είναι οι άνθρωποι, τόσο πιο σημαντικό είναι όχι μόνο να γνωρίζουν τις επιπτώσεις του αλκοόλ και των ναρκωτικών, αλλά και να μάθουν να λένε όχι, να μπορούν να χαλαρώνουν χωρίς ναρκωτικές ουσίες και να αντιμετωπίζουν τη ζωή με αυτοπεποίθηση», λέει η Βικτόρια Γοέλ Μολ.



Μετά το τέλος της πανδημίας η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μεταξύ των νέων στη Γερμανία αυξήθηκε. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ομοσπονδιακού Κέντρου Ενημέρωσης για ζητήματα Υγείας, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ στην ηλικιακή ομάδα 18 έως 25 ετών έχει σχεδόν επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα. Ειδικά οι νεαροί πίνουν ξανά πολύ περισσότερο.

Στη Γερμανία το αλκοόλ είναι σχεδόν παντού διαθέσιμο

Σύμφωνα με το Κέντρο Ενημέρωσης περίπου το 46% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι πίνουν μέχρι… τελικής πτώσης. Το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ νεαρών γυναικών φθάνει στο 32%. Την ίδια στιγμή αυξάνεται ελαφρώς η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ στους νέους ηλικίας 12 έως 17 ετών: Περίπου το 17% των αγοριών δήλωσαν ότι πίνουν μέχρι..να πέσουν κάτω. Τα κορίτσια σε ποσοστό περίπου 10%.



Οι ειδικοί ορίζουν την κατανάλωση μέχρι τελικής πτώσης ως την κατανάλωση τουλάχιστον πέντε ποτηριών αλκοόλ για τους άνδρες και τεσσάρων για τις γυναίκες. Στο πλαίσιο της «Έρευνας για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών» του Ομοσπονδιακού Κέντρου Ενημέρωσης, στη σφυγμομέτρηση έλαβαν μέρος περίπου 7.000 νέοι μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2023.



Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την κατανάλωση αλκοόλ μεταξύ των νέων. «Ένας από τους βασικούς λόγους είναι η, σχεδόν παντού και πάντα, διαθεσιμότητα του αλκοόλ σε σύγκριση με άλλες χώρες», λέει η Βικτόρια Γοέλ Μολ. Στη Γερμανία οι 18 και άνω επιτρέπεται να αγοράζουν ποτά υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ και να τα πίνουν δημόσια. Ήδη από τις ηλικίες των 16 ή 17 ετών είναι νόμιμη η αγορά μπύρας και κρασιού. Αυτό καθιστά τη Γερμανία μία από τις εξαιρέσεις στην Ευρώπη: εκτός από τη Γερμανία, η κατανάλωση επιτρέπεται από την ηλικία των 16 ετών μόνο σε τέσσερις άλλες ευρωπαϊκές χώρες: Βέλγιο, Αυστρία, Δανία και Λουξεμβούργο.

Η νοσηλεία λόγω κραιπάλης κάνει τους νέους να σκεφθούν

Παρά τα ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία υπάρχουν και θετικές εξελίξεις. Σύμφωνα με την έρευνα η συχνή κατανάλωση αλκοόλ έχει υποχωρήσει μεταξύ των νέων. Μόνο περίπου το 39% των νέων ανδρών ηλικίας 18 έως 25 ετών δηλώνει ότι πίνει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Στις γυναίκες το ποσοστό είναι 18,2%. Μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, το ποσοστό ήταν ακόμη χαμηλότερο.



Θετικό είναι επίσης ότι η ηλικία, στην οποία το αλκοόλ αρχίζει να παίζει ρόλο έχει μετατοπιστεί από το 2004 προς τα πάνω κατά ένα έτος: Οι νέοι πίνουν σήμερα το πρώτο τους ποτό στην ηλικία των 15 ετών και όχι στα 14. Πλέον η πρώτη κατανάλωση αλκοολούχων μέχρι..τελικής πτώσης καταγράφεται στα 16,2 έτη αντί για τα 15,5.



Στα θετικά συμπεριλαμβάνεται εκτός αυτού η….εισαγωγή των νέων στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης. «Σύμφωνα με τη εμπειρία μας, η νοσηλεία από μόνη της κάνει τους νέους να αναλογιστούν τι συνέβη. Μετά από τις επαφές που έχουμε με νέους στα νοσοκομεία πολλοί είναι εκείνοι που δηλώνουν βέβαιοι ότι κάτι τέτοιο δεν θα τους ξανασυμβεί», καταλήγει η γερμανίδα παιδαγωγός από το κέντρο Update.



Eπιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

